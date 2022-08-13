عطاء ترويج الأردن خلال “المونديال” يرسو على شركة أجنبية

محمد أبو الغنم



عمان- قال مصدر مطلع في قطاع السياحة إنه ” رغم انتظار شركات أردنية لطرح عطاء ترويج الأردن سياحيا خلال فترة المونديال إلا أن هيئة تنشيط السياحة اعتمدت على سياسة استدراج العطاء بدلا من طرحه ما أدى إلى رسوه على شركة أجنبية وتغييب الشركات الأردنية”.

وبين المصدر الذي فضل عدم كشف هويته لـ”الغد” أن مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة وافق أخيرا على صرف مخصصات ترويج وتسويق المملكة سياحيا خلال فترة مونديال قطر 2022.

وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان قيمة المخصصات بلغت مليون دينار توزع على دفعتين الأولى عند توقيع الاتفاقية والثانية بعد تنفيذ بنودها.

وقال المصدر موضحا “لو أن الهيئة اعتمدت سياسة طرح العطاء بدلا من الاستدراج لسمح ذلك بتقدم أكبر عدد ممكن من الشركات الأردنية وهو ما لم يحصل”.

وزاد ” هنالك شركة أردنية عرضت تسويق الأردن سياحيا خلال المونديال دون تكليف الهيئة أي مبالغ مالية واتاحة المجال لها بإدارة الملف دون الحصول على مخصصات من الهيئة والاعتماد على الطرق التجارية في تحقيق الأرباح”.

وانتقد المصدر طريقة الترويج التي ستتبعها الشركة خلال مونديال قطر مؤكدا أنها ستكون تقليدية وغير فعالة في جذب السياح نظرا لاعتمادها على وسائل تقليدية.

وأضاف المصدر نفسه “هيئة تنشيط السياحة دفعت 500 ألف دينار للشركة المروجة بعد توقيع الاتفاقية مباشرة خلال الشهر الماضي”.

وأشار المصدر إلى أن هيئة تنشيط السياحة استدرجت عروض لتقديم الترويج والتسويق للمملكة خلال فترة كأس العالم إذ حصلت شركة غير أردنية ومقرها دبي على العطاء، علما أن هنالك شركات اردنية قادرة على تنفيذ هذا العطاء.

وابدى المصدر استغرابه من عدم طرح عطاء للإعلان والتسويق للمملكة خلال فترة المونديال.

وبين المصدر أن هنالك شركات أردنية قدمت أفكارا ترويجية وتسويقية لكن الهيئة لم تلتفت لها رغم انه يجب منحها الأولوية باعتبارها شركات وطنية.

وأضاف “الشركة الراعية لإعلانات التسويق والترويج هي نفسها الشركة التي تم الاتفاق معها على استقطاب 500 مشهور على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكد المصدر أن عملية التسويق والترويج للمملكة ستكون ضمن الطريقة الأسهل وهي تقليدية إذ أن هنالك طرق دعاية وترويج أفضل وفعالة ولها تأثير على السائح بالإضافة إلى انها ستصل إلى أكبر واوسع شريحة من تلك الشريحة المستهدفة.

وأضاف أن ما تم الاتفاق عليه هو حملة ترويجية خارجية أي إعلانات خارجية لا يوجد فائدة منها لن يلتفت السائح على إعلان موجود في مركز تجاري أو في شارع.

وبين المصدر “من تلك الطرق، الإعلان على القنوات الرياضية العالمية وهي تخاطب أكبر شريحة رياضية مهتمة في هذا المونديال وهي أوفر ماديا وبشكل ملحوظ بالإضافة إلى أن مدة إعلانها أطول”.

ولفت إلى أن السائح الذي قدم إلى قطر يكون أجرى كافة عمليات القدوم والاقامة وجاء ضمن برنامج شامل وكامل لن يغيره.

وأوضح المصدر أن المملكة العربية السعودية والبحرين ودبي

وعمان أوجدت جسر جوي من حجم الحجوزات التي وصلت تلك الدول، مؤكدا أن أكثر من 50 رحلة يوميا ستنطلق إلى قطر خلال فترة المونديال.

وحاولت الغد الاتصال مع مدير عام هيئة تنشيط السياحة د،عبدالرزاق عربيات لكن لم يتسن الحصول على رد.

ويذكر أن هيئة تنشيط السياحة انتهت من توقيع الاتفاقية؛ إذ سيكون التسويق عبر حملات إعلامية في الشوارع والمطارات، إضافة الى وسائل النقل العامة والمراكز التجارية.

وأشار الى أن الحملة ستكون قبل وأثناء بطولة كأس العالم في قطر، إضافة الى حملات مشابهة في السعودية والكويت وعدد من الدول الأوروبية

وستستضيف قطر نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة من 21 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 18 كانون الأول (ديسمبر) المقبلين، وستجمع المباراة الافتتاحية للمونديال منتخبي هولندا والسنغال.

وقررت وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والأجهزة المختصة، اعتماد بطاقة حضور مباريات كأس العالم (الفيفا) التي ستقام في دولة قطر الشقيقة، لغايات منح تأشيرة لسفرات عدة، وذلك بهدف تسهيل دخول وانتقال المشجعين والفرق الرياضية من وإلى المملكة.