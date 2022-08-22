عطاء لإعادة وتأهيل منطقة الكورنيش في البحر الميت

أكد رئيس مجلس إدارة المناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف هميسات، أنه سيتم المباشرة بطرح عطاء إعادة وتأهيل وتصليح منطقة الكورنيش في البحر الميت التي تضررت نتيجة تخصيصها لتكون منطقة للعزل الصحي خلال جائحة كورونا.

وقال خلال مداخلته على راديو هلا عبر برنامج الوكيل، إننا نأمل في أن يكون موقع الكورنيش جاهزاً قبل نهاية العام ومتاحاً أمام المستثمرين الراغبين في الإستثمار به، كون هناك العديد من المستثمرين الذين ينتظرون إعادة افتتاحه من جديد.

وأضاف أن الموقع كان جاهزاً خلال شهر آذار من العام 2020، لكن تأخر في إقامة الإستثمارات به بسبب جائحة كورونا، حيث تضرر نتيجة تحويله إلى منطقة للعزل الصحي ويحتاج أعمال صيانة شاملة من إنارة وأرصفة ومحطة تنقية، وعليه سيتم المباشرة في طرح هذا العطاء لإعادة تأهيله من جديد ليكون جاهزا أمام المستثمرين.

وبين أن منطقة الكورنيش في البحر الميت التي تمتد على مساحة 2,1 كلم، تم تقطيعها إلى قطع أرض و دونمات مختلفة، بحيث تكون مهيأة أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار به وإقامة المنشآت السياحية فيه.

وأشار هميسات إلى أن المشروع قامت بتنفيذه مجموعة المناطق الحرة والتنموية بقيمة 20 مليون دينار، ليكون مجهزاً كفرص استثمارية أمام القطاع لإقامة الفنادق والمطاعم والشقق الفندقية والشاليهات، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يحتوي على مبنى على مساحة 7 آلاف متر مربع ليكون مستشفى علاجي.

وأوضح أن هذا الكورنيش تم تصميمه وفق أفضل الممارسات العالمية من حيث البنية التحتية والفوقية، كما يوجد به مسرح يستوعب 2000 مواطن.