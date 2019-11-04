عطلة رسمية السبت المقبل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

عمان- قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف التي تصادف يوم السبت الثاني عشر من شهر ربيع الاول سنة 1441 هجرية الموافق للتاسع من شهر تشرين الثاني سنة 2019 ميلادية.

واستثنى البلاغ الذي اصدره رئيس الوزراء بهذه المناسبة، الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلافا لذلك.

واحياء لهذه المناسبة العطرة، اكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة الاسهام في ابراز هذه المناسبة الجليلة واظهارها بما يليق بها.- (بترا)