أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

عطلة رسمية بعيد الجلوس الملكي يوم الأحد 9 حزيران

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان– اصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بلاغا يقضي بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها يوم الأحد الموافق التاسع من شهر حزيران المقبل، بمناسبة احتفالات المملكة بعيد الجلوس العشرين لجلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.

ويأتي القرار احتفاء بهذه المناسبة العزيزة، التي يستذكر فيها الأردنيون مسيرة الإنجاز والتقدم والبناء، التي تحققت في عهد جلالته، والاستمرار بخطى ثابتة نحو المستقبل الأفضل.

واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

مقالات ذات صلة

الصفدي: الأردن يقف إلى جانب دول الخليج

منذ 20 دقيقة

“العمل”: ما يتم تداوله حول لقاء الوزير مع المقترضين غير دقيق

منذ ساعتين

وزارة الطاقة تتوسع بفحوصات مختبراتها على الخامات المعدنية

منذ ساعتين

التربية تقر كتابي العلوم والرياضيات للصفين الأول والرابع الأساسي

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock