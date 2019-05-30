عطلة رسمية بعيد الجلوس الملكي يوم الأحد 9 حزيران

عمان– اصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بلاغا يقضي بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها يوم الأحد الموافق التاسع من شهر حزيران المقبل، بمناسبة احتفالات المملكة بعيد الجلوس العشرين لجلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.

ويأتي القرار احتفاء بهذه المناسبة العزيزة، التي يستذكر فيها الأردنيون مسيرة الإنجاز والتقدم والبناء، التي تحققت في عهد جلالته، والاستمرار بخطى ثابتة نحو المستقبل الأفضل.

واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.