آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

عطلة رسمية في عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية

منذ 33 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز بلاغاً يقضي بتعطيل الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة أعمالها يوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من شهر كانون الأوّل الحالي بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما قرّر رئيس الوزراء تعطيل الوزارات والدوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة أعمالها يوم الأربعاء الموافق للأوّل من شهر كانون الثاني لعام 2020م، بمناسبة رأس السنة الميلاديّة.

وحدّد البلاغ يوم الخميس الموافق للسادس والعشرين من شهر كانون الأوّل الحالي عطلة رسميّة للموظفين والطلبة المسيحيين.

واستثنى البلاغ الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك. -(بترا)

مقالات ذات صلة

الملكة رانيا تشارك أهالي الفحيص احتفالاتهم بعيد الميلاد

منذ 21 دقيقة

جابر: حالات انفلونزا الخنازير ضمن معدلاتها السنوية ولا تدعو للقلق

منذ 24 دقيقة

5 وفيات و 199 إصابة بإنفلونزا الخنازير في الأردن

منذ ساعة واحدة

القرالة مديراً عامّاً لهيئة الإعلام

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock