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عطلة رسمية للمسيحيين الأربعاء

منذ 26 دقيقة

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عمان- قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في بلاغ رسمي أصدره اليوم الخميس، اعتبار يوم الاربعاء القادم الموافق السادس والعشرين من كانون الأول، عطلة رسمية للموظفين والطلاب المسيحيين في جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة.

وكان رئيس الوزراء قرر في بلاغ سابق تعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة يوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من كانون الأول الحالي بمناسبة عيد الميلاد المجيد ويوم الثلاثاء الموافق للأول من كانون الثاني 2019 بمناسبة رأس السنة الميلادية.-(بترا)

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