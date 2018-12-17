السلايدر الرئيسيالغد الاردني

عطلتان رسميتان بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديّة

منذ يومين
جانب من احفالات رأس السنه في بوليفارد العبدلي العام الماضي-(تصوير: محمد مغايضة)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمّان- قرّر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز تعطيل الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة أعمالها يوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من شهر كانون الأوّل الحالي بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
كما قرّر رئيس الوزراء تعطيل الوزارات والدوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة أعمالها يوم الثلاثاء الموافق للأوّل من شهر كانون الثاني لعام 2019م، بمناسبة رأس السنة الميلاديّة.  (بترا)

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

منذ 2 دقيقتين
12

الحكومة: ملتزمون بحماية التعبير عن الرأي والتعامل مع الممارسات المخالفة للقانون

منذ 17 دقيقة
97

إعادة النظر بانتشار الحراسات الأمنية حسب الحاجة

منذ 26 دقيقة
390

ريال مدريد يقابل العين الإماراتي في نهائي مونديال الأندية

منذ 36 دقيقة
1٬994

“أمن الدولة” توقف مطيع أسبوعين على ذمة التحقيق

تعليق واحد

  1. 🌼🌼🌹كلها أيام الله تعالى جعل فيها كل الخير في وطننا الغالي
    وعطّل كلَّ شر وسوء وحفظ الله هذا البلد في أعمالها وغيرها من كيد الكائدين وجعله عام خير وسعادة وفلاح ورضا الرحمن
    💗والمسيح 🌼عليه السلام🌻 نبي من أنبياء الله تعالى إيماننا به جزء من إيماننا بكافة الأنبياء والمرسلين
    وهذا ركن من أركان الإيمان

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock