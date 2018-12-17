عطلتان رسميتان بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديّة

عمّان- قرّر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز تعطيل الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة أعمالها يوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من شهر كانون الأوّل الحالي بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
كما قرّر رئيس الوزراء تعطيل الوزارات والدوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة أعمالها يوم الثلاثاء الموافق للأوّل من شهر كانون الثاني لعام 2019م، بمناسبة رأس السنة الميلاديّة. (بترا)
عمّان- قرّر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز تعطيل الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة أعمالها يوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من شهر كانون الأوّل الحالي بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
تعليق واحد
🌼🌼🌹كلها أيام الله تعالى جعل فيها كل الخير في وطننا الغالي
وعطّل كلَّ شر وسوء وحفظ الله هذا البلد في أعمالها وغيرها من كيد الكائدين وجعله عام خير وسعادة وفلاح ورضا الرحمن
💗والمسيح 🌼عليه السلام🌻 نبي من أنبياء الله تعالى إيماننا به جزء من إيماننا بكافة الأنبياء والمرسلين
وهذا ركن من أركان الإيمان