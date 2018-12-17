عطلتان رسميتان بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديّة

عمّان- قرّر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز تعطيل الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة أعمالها يوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من شهر كانون الأوّل الحالي بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما قرّر رئيس الوزراء تعطيل الوزارات والدوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة أعمالها يوم الثلاثاء الموافق للأوّل من شهر كانون الثاني لعام 2019م، بمناسبة رأس السنة الميلاديّة. (بترا)