عطل فني يؤخر رحلة من العقبة لشرم الشيخ وسط استياء المسافرين

احمد الرواشدة

العقبة – تسبب عطل فني بأول طائرة متجهة من العقبة الى شرم الشيخ المصرية بتأخير المسافرين أكثر من ساعتين.

واشتكى عشرات المسافرين في مطار الملك الحسين الدولي من تأخر الطائرة المقرر ذهابها لشرم الشيخ، مؤكدين انهم قاموا بدفع كامل مصاريف الرحلة .

من جهتها اكدت ادارة المطار ان ما يجري في المطار هو شأن تسببت به شركة الطيران الناقلة وستقوم سلطات المطار بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات ما حدث من عدم التزام الناقل والوكيل بمواقيت الرحلة المعلنة وذلك يوم الأحد القادم.

وبين ادارة المطار ان الادارة تتابع منذ الساعات الأولى مع القيادات العليا في العقبة ورئيس السلطة الرئيس ومحافظ العقبة ومدراء الأجهزةالمعنية لتأمين الركاب وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة حسب قانون الطيران المدني العالمي وهيئة الطيران المدني الأردني .

وأضافت ادارة المطار انه من المفترض خلال ٤٠ دقيقة تكون الطائرة باتجاه مطار الملك الحسين تم إعادة ثمن التذاكر للركاب الغير راغبين بانتظار الطائرة وإلغاء اهتمام المغادرة وتأمينهم إلى مدينة العقبة، مؤكدة ان سلطات المطار وادارته بذلت جهود كبيرة جدا لتأمين الركاب بسبل الراحة والخدمة ووجبات طعام ولم تألو جهدا في ذلك بكل حزم وتم إدخال بعض الأسر التي بحوزتها أطفال صغار إلى الصالات الخاصة لمزيد من الراحة والخصوصية للاطفال.