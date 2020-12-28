أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

عطل كهربائي يوقف ضخ المياه عن مناطق في عمان

منذ 49 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قالت شركة مياه الأردن مياهنا إن عطلاً كهربائياً في إحدى محطات الرفع التابعة لمنظومة العمل في محة زي؛ أدى إلى وقف ضخ المياه جزئياً لمناطق مححدة في العاصمة عمان.

وقالت الشركة إن فرق الصيانة تعمل منذ ساعات الفجر الاولى على إصلاح الخلل الكهربائي، مؤكدة استئناف الضخ وحسب برنامج الدور فور الانتهاء من اعمال الصيانة الكهربائية الطارئة.

وأوضحت الشركة أن عددا محدودا من مناطق عمان سيتأثر جزئيا بوقف الضخ، وتاليا المناطق: أم أذنية، الرابية، الياسمين، مرج الحمام، عرجان، المدينة الرياضية، الشميساني، دابوق،طبربور، تلاع العلي.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock