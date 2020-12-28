عطل كهربائي يوقف ضخ المياه عن مناطق في عمان

عمان- الغد- قالت شركة مياه الأردن مياهنا إن عطلاً كهربائياً في إحدى محطات الرفع التابعة لمنظومة العمل في محة زي؛ أدى إلى وقف ضخ المياه جزئياً لمناطق مححدة في العاصمة عمان.

وقالت الشركة إن فرق الصيانة تعمل منذ ساعات الفجر الاولى على إصلاح الخلل الكهربائي، مؤكدة استئناف الضخ وحسب برنامج الدور فور الانتهاء من اعمال الصيانة الكهربائية الطارئة.

وأوضحت الشركة أن عددا محدودا من مناطق عمان سيتأثر جزئيا بوقف الضخ، وتاليا المناطق: أم أذنية، الرابية، الياسمين، مرج الحمام، عرجان، المدينة الرياضية، الشميساني، دابوق،طبربور، تلاع العلي.