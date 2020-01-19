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عطل يطال “واتساب” عالمياً يؤثر على المستخدمين في الأردن

منذ 3 ساعات

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إبراهيم المبيضين

عمان – تعرض تطبيق التراسل الفوري الاكثر استخداما حول العالم ” الواتساب” اليوم الاحد لمشاكل تسببت في عدم مقدرة المستخدمين من ارسال واستقبال الصور والفيديوهات والرسائل الصوتية فيما بقيت خاصية ارسال واستقبال النصوص دون اية مشاكل.

وتاثر مستخدمو التطبيق في الاردن بهذه المشاكل – التي تناقلت تقارير عالمية بانها جاءت لعطل فني عالمي طال الكثير من دول العالم.

وتفاجئ مستخدمو التطبيق – المملوك لشركة فيسبوك العالمية – بعدم مقدرتهم على إرسال واستقبال الصور والرسائل الصوتية والفيديوهات وفتحها عبر التطبيق، فيما لم يصدر عن الشركة العالمية المالكة للتطبيق اية بيانات صحفية تبرر هذا العطل حتى اللحظة.

وتظهر تقديرات ان عدد حسابات الأردنيين على تطبيق الواتساب تقدر اليوم بأكثر من 6.5 مليون حساب في بلد تقدر فيه نسبة انتشار الهواتف الذكية بأكثر من 85 % من مستخدمي الهواتف المتنقلة.

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