عطيات تسخر موهبتها لتدريب الصغار وذوي الإعاقة على فنون الباليه والموسيقا

أحمد الشوابكة

عمان- تعكس مدربة الباليه والموسيقا نانسي عطيات أهمية فن الباليه للمرأة بدنياً وذهنياً من خلال تدريبها هذا الفن الراقي للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 6-15 عاما، وذلك من خلال الدورات التي يقيمها مركز زها الثقافي التابع لأمانة عمان الكبرى، ضمن خطته السنوية، وذلك لإدراك الأسر أهمية الباليه، فهو رياضة بحركات دقيقة تعتمد على الخفة وتساعد على المحافظة على القوام الرشيق.

والباليه ليس مجرد رياضية، وإنما هو فن راق، يحاكي الجسم والموسيقا، وهو من أرقى الفنون على الإطلاق، وفق ما ذكرت لـ”الغد”، بقولها “إن لم تكن الرياضة سر جمال الفتاة، فليس هناك جمال؛ فالرياضة سر رشاقة وجمال المرأة الدائم، وفن البالية جزء مهم من هذه التركيبة للمرأة”.

“الشغف والإصرار” نقطتان ركيزتان انطلقت منهما المدربة عطيات في إنشاء مركز خاص لتعليم الفنون الأدائية والعزف على الآلات الموسيقية، بهدف توسيع هذه الفنون، وجعل لها مكانة بين الفنون الأخرى، وفق ما أكدته.

تقول “إن الرغبة لا تتوقف في البحث عن الأفضل والتطور، فالقادم أجمل”، مشيرة إلى أن مؤدي فن الباليه يجب أن يكون لديه لياقة بدنية عالية ومرونة وقوة وقدرة عضلية وتوازن عضلي وعصبي، إضافة إلى ليونة المفاصل وتوافق عضلي عصبي، ووجود حس موسيقي يقوم على تقنيات الرقص التعبيري ترافقه الموسيقا والإيماءات والمشاهد المسرحية.

وتبين أن فن الباليه بدأ بالانتشار أكثر ما كان عليه في الفترة السابقة، ويعود ذلك لتغيير نظرة المجتمع له، والإثبات على ذلك الإقبال المنقطع النظير للفتيات، وتشجيع الأهالي على ممارسة هذه الفن المندمج بالرياضة في الدورات التي تقام في مركز زها الثقافي والمراكز الخاصة لتدريب هذا النوع من الفنون الأدائية.

وتشير إلى أن ثمرة هذه الدورات التدريبية انبثاق فريق متميز يشارك في المحافل المحلية والمناسبات والأمسيات.

وأكدت عطيات أن الطفولة روح جميلة يجب التعامل معها بكل حب وتشجيع، فمن الواجب تنمية مواهب الأطفال وقدراتهم من أجل مستقبل زاهر مليء بالتميز والإبداع، مبينة “أنا أحاول قدر الإمكان تشجيع طالباتي من جميع النواحي الدراسية والفنية والرياضية”.

وتوضح أنها متمكنة من تعليم الباليه للأطفال الذين يعانون متلازمة داون، مستشعرة بالتفاؤل الشديد إزاء تشجيع الأهالي لبناتهم بتعلم فن الباليه كونه أحد الفنون الأدائية التي تعتمد على الرقص.

وتذكر عطيات أن فن الباليه يتطلب الخفة والرشاقة واللياقة البدنية العالية، حيث نشأ هذا الفن في عصر النهضة بإيطاليا ليصبح إحدى العلامات الفنية البارزة في أوروبا، حتى انتقل بعد ذلك إلى الدول العربية مع تطور حركاته، ليصبح فنا أرستقراطيا رفيعاً، إذ يحمل الباليه تقنية دقيقة من خلال الرقصات الرشيقة، وخفة الأقدام والحركات، ويظهر تميز هذه الرقصات ليس في التحركات وحدها، بل حتى في أزياء الباليه المميزة.

مدربة الباليه والموسيقى نانسي عطيات- (من المصدر)

وتشير إلى أن هناك إقبالا متزايدا على هذا النوع من الرقص؛ فهناك وعي كبير بقيمة الباليه، وهو ما يظهر جليًا من خلال المراكز الثقافية الحكومية والخاصة، التي أصبحت تخصص ضمن التدريبات البدنية تدريبات للباليه، نظرا لفائدته الكبيرة للعقل والجسم، فهو يهتم بتحريك جميع أجزاء الجسم، الذي يحتاج إلى الانضباط والتركيز معا، علاوة على ذلك فإن الباليه يتم تدريسه من خلال مجموعة من الأشخاص، ما يسمح لك بالتفاعل مع الآخرين، إلى جانب الفوائد العديدة التي يكتسبها جسم الفتاة من خلال ممارسة الباليه، حيث إن الحركات التي يتم تدريسها في دروس الباليه تكون لتناسق الجسم وتقوية العضلات، وهذا يحول دون تكون تلك الدهون والشحوم عديمة الفائدة، التي هي ضارة بالصحة.

وتضيف أنه بالرغم من الفوائد الصحية الجمة، التي تعود من جراء ممارسة الباليه، فإنه ليس فقط شكلا من أشكال التمرينات، ولكنه أيضا نوع من التعبير الفني، فيمكن فهم كل حركة من حركات الرقص بطريقة خاصة، وتصبح وسيلة التعبير عن الشخصية، ما يخلق نوعا فريدا من العلاج لكل من العقل والجسم.

وتنصح بممارسة الباليه من عمر 6-10 سنوات تقريبًا، إلا أنه يمكن تعلم الباليه بدرجات صعوبة مختلفة حتى سن متأخرة نوعا ما.

وتؤكد أن أكثر ما يميز الباليه الأزياء الجميلة الناعمة، التي أصبحت متوافرة الآن في عدد كبير من محلات الأدوات الرياضية، وعن طريق “الأون لاين”، وهي عبارة عن سترة البطن (Body sweater) والتنورة (Tutu) والجوارب (Tights) والشريط، وأخيرا الحذاء أو ما يعرف بالباليرينا، الذي أصبح موضة لدى من ترغب بارتداء حذاء “فلات”.

وعن أهم الصعوبات التي تواجه الفتيات اللواتي يمارسن فن الباليه، عدم وجود أماكن مخصصة لهذا الفن وعدم انتشاره بشكل كبير في مجتمعنا، ويعود ذلك لعدم إلقاء الضوء على هذا الفن من خلال تخصيص برنامج متخصص تدريبي في الباليه كأي برنامج صباحي للياقة البدنية الذي تبثه القنوات الفضائية المحلية والعربية، إضافة لعدم وجود دار للأوبرا كمكان مخصص للعرض والتدريب، فوجود دار الأوبرا يسهم بحل الأمر للفتيات اللواتي يمارسن هذا الفن الأدائي، كما أن هناك مشكلة تحول بأنه لا يوجد استمرارية للمتدربين والمتعلمين لهذا الفن، ما يسبب غصة في القلب.

إلى ذلك، فإن عطيات الحاصلة على درجة البكالوريوس في العلوم الموسيقية من الأكاديمية الأردنية للموسيقا، وتخصصت في العزف على البيانو والكمان “فايلون”، عملت مع فئات الداون سيندروم، وحالات التوحد في مراكز مرموقة عدة منذ العام 2000، بهدف تنمية وتحفيز قدراتهم الذهنية والإبداعية.

وتشير إلى أنها تعاملت مع العديد من حالات ذوي الإعاقة، ما يزيد على عقدين من الزمن، ومن أبرز هذه الحالات المصابون بالشلل الدماغي ومتلازمة داون، والتوحد الأكثر تعاملا مع حالاتهم، بخاصة الذهني والاجتماعي لما يتمتعون به من ذكاء وتجاوب مع التعلم والروح الإنسانية التي تطغى عليهم، فوجدت الاستجابة، خاصة فيما يتعلق بالممارسة التطبيقية من خلال العلاج بالموسيقا والرسم والغناء والرقص والرياضة.

ورغم أن العلاج بالموسيقا وسيلة غير سريعة ولا سهلة، إلا أنها تحتاج إلى الصبر لوقت ليس قصيراً، بحسب وصفها للحالة العلاجية، مشيرة إلى أن العلاج بالموسيقا يساعد على إيجاد الطاقة الإيجابية في جسم الطفل والنطق السليم، وتؤكد أن المصابين بالتوحد لديهم حساسية من الأصوات العالية، ولديهم ذاكرة قوية تساعدهم على التعلم واكتساب مهارات مختلفة.

ويذكر أن الفنانة نانسي عطيات، هي معلمة موسيقا ومدربة باليه ورقص معاصر ومعالجة بالموسيقا، درست الموسيقا العربية بالمعهد الوطني للموسيقا في تخصص العود والغناء العربي، ودرست العلوم الموسيقية بتخصص رئيسي بيانو وفرعي فايلون في الأكاديمية الأردنية للموسيقا.

ودرست عطيات الباليه في أكاديمية روبيرتو للرقص المعاصر، وعملت كمدربة للباليه في مركز زها الثقافي، ومدارس مرموقة عدة منذ 2017، وشاركت في مهرجانات محلية ودولية عدة منها: مهرجان جرش للثقافة والفنون، مهرجان موسيقا ثقافة الشعوب، مهرجان القاهرة للموسيقا العربية، ومهرجان سينما الطفولة.

كما نفذت مشروعا صغيرا يتضمن تعليم الفنون الأدائية والموسيقا للصغار وكبار السن من الجنسين، ولها نشاطات اجتماعية وخيرية وإنسانية، من أبرزها زيارة دور المسنين وزيارات لمرضى السرطان، ويتم خلال الزيارات تقديم أنشطة موسيقية تفاعلية تسهم برفع المعنويات وتعزيز الطاقة الإيجابية.