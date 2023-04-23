عطية: على الحكومة أن تتحرك فورا للإفراج عن النائب الموقوف لدى الاحتلال

طالب النائب خليل عطية في بيان صادر اليوم الأحد، الحكومة بالتحرك الفوري للإفراج عن أحد النواب الموقوف لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتاليا نص البيان:

“يتوجب أن لا نسمح كأردنيين للعدو الإسرائيلي الذي يمارس كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية ضد شعبنا في الأرض المحتلة بالاعتداء مجددا علينا شعبا وحكومة عبر حادثة “توقيف واعتقال” زميل كريم لنا في مجلس النواب.

وبصرف النظر عن “تفاصيل” ما أعلنته سلطات جمارك الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على الحكومة الأردنية أن تتحرك وفورا وبدون أي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الآن لدى سلطات الاحتلال.

وأيضا بصرف النظر عن “نوايا وخلفية” ودوافع ما زعمت سلطات الاحتلال أنه عملية “تهريب أسلحة أو غيرها” واجبنا الوطني جميعا الآن أن نرى زميلنا عضو مجلس نواب الأردن بين أهله وفي عهدة مؤسسات بلده وأن لا تترك أي مساحة للعدو حتى يتمكن من إيذاء كرامة الأردنيين بتوقيف وحبس عضو في المجلس.

أطالب بالتحرك الفوري دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا.

وأذكر حكومتنا الرشيدة بأن الأسس الدستورية لحصانة النائب الأردني تتطلب واجبا دستوريا وسياسيا وقانونيا وأخلاقيا في تأمين”الحماية” لأي مواطن أردني تعتدي سلطات الاحتلال على حقوقه وبصرف النظر عن السبب.

ونعلم جميعا كيف أفرجت سلطاتنا في الماضي القريب عن “قاتل إسرائيلي” قتل بدم بارد مواطنين أردنيين في حادثة”السفارة والرابية” وعلى أساس محاكمته في الكيان المعروفة بينما واجبنا اليوم أن نعمل وفورا على استعادة عضو مجلس النواب الموقوف الآن بين يدي سلطات الاحتلال على أن يحاسب إن كان قد خالف القانون في وطنه وبموجب القوانين الأردنية.

ونحمل الحكومة مسؤولية أي “تقصير” في تأمين حقوق زميلنا خارج سلطات الاحتلال ونحذر من تداعيات أي انتهاك إسرائيلي جديد في هذا السياق ونظامنا القانوني الوطني كفيل بالتعامل مع الواقعة والحادثة مهما كانت التفاصيل”.