عطية يدعو إلى تشكيل لجنة نيابية للحوار مع “معتصمي الرابع”

جهاد المنسي

عمان- دعا النائب خميس عطية، اليوم الأحد، إلى الحوار مع الشباب الذين يخرجون في اعتصامات عند الدوار الرابع.

وأكد عطية أهمية الدور السياسي لمجلس النواب في الحوار مع كل أطياف المجتمع، ذاكرا أن رئيس المجلس عاطف الطراونة كان قد تواصل في فترة ماضية مع حراكات مناطقية واستمع لمطالبهم وحاورهم.

وطالب بتشكيل لجنة من جميع الكتل النيابية ومن النواب المستقلين، بهدف الحوار مع المعتصمين عند الدوار الرابع.

وشدد على رفض الإساءة للدولة ورموزها وسلطاتها، وللجيش والأجهزة الأمنية، مع التأكيد على الحق في التعبير بشكل سلمي.