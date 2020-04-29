عقار رمديسيفير لم يعط فوائد مهمة في علاج مرضى كورونا

باريس -أظهرت دراسة نشرت الأربعاء في مجلة “ذي لانسيت” الطبية ان عقار رمديسيفير من انتاج عملاق الأدوية الأميركي “غيلياد ساينس”، “لم يعط فوائد سريرية مهمة” لدى مرضى كوفيد-19 لتناقض بذلك ما أعلنه المختبر الأميركي في وقت سابق.

وجاء في الدراسة التي أجريت في الصين أن “العلاج بواسطة رمديسيفير لا يسرع الشفاء ولا يخفض نسبة الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 مقارنة مع إعطاء دواء وهمي”.

وكان المختبر الأميركي أكد في وقت سابق أن تجربة سريرية أخرى اجراها بالتعاون مع معاهد الصحة الاميركية أظهرت “نتائج ايجابية”.

وكانت نتائج الدراسة التي نشرتها ذي لانسيت تسربت في 23 نيسان/ابريل بعد نشر ملخص عنها من طريق الخطأ لفترة وجيزة على موقع منظمة الصحة العالمية بحسب ما أوردت صحيفة “فايننشال تايمز” انذاك.

وكتب معد الدراسة الرئيسي البروفسور بين كاو كما نقلت عنه المجلة “للاسف، تجربتنا أظهرت انه رغم أن المرضى يتحملون جيدا عقار دمديسيفير لكن لم تظهر له فائدة مهمة مقارنة مع دواء وهمي”.

واضاف “ليست هذه النتيجة التي كنا نأمل بها، لكن يجب الاخذ بالاعتبار اننا لم نتمكن من اشراك سوى 237 مريضا من اصل هدف 453 لان الوباء تمت السيطرة عليه في ووهان”.

وتم اعطاء 158 مريضا عقار رمديسيفير بشكل يومي و79 دواء وهميا طوال فترة عشرة أيام.

ولم تظهر الدراسة أي فارق مهم بين المجموعتين من حيث تحسن الحالة السريرية للمرضى (21 مقابل ما معدله 23) كما أن معدل الوفاة كان هو نفسه لدى المجموعتين وكان بحدود 14% لكل منهما.

وبحسب المعدين فان الدراسة محدودة بعض الشيء لانه تم وقفها بشكل سابق لاوانه حين تراجع عدد المرضى بشكل كبير في ووهان.

وتابع البروفسور “سيكون من الضروري اجراء دراسات اخرى لتحديد ما اذا كان اعطاء علاج رمديسيفير بشكل مبكر وبجرعات أقوى او مع أدوية أخرى مضادة للفيروسات، يمكن أن يكون أكثر فاعلية على المرضى المصابين بحالات خطرة”.

وأجريت الدراسة من 6 شباط/فبراير حتى 12 آذار/مارس في عشرة مستشفيات في ووهان. ( ا ف ب)