عقب توقيعها اتفاقية شراكة مع رابطة الدوري الإسباني “لا ليغا”..

إنجوت بروكرز… ماذا بعد؟

عمّان؛ تشرين الثاني 2022: بعد توقيعها اتفاقية شراكة مع رابطة الدوري الإسباني لا ليغا (LaLiga)، وإعلانها شريكاً مالياً إقليمياً رسمياً لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الحفل الضخم الذي نظّمته الشركة في العاصمة عمّان يوم الأحد الموافق 16 تشرين الأول 2022 برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين، ومشاركة أكثر من 450 شخص؛ تُعلن انغوت للوساطة المالية ذ.م.م (إنجوت بروكرز) عن خطوتها المقبلة المتمثلة بإطلاق حملتها الإعلانية الجديدة تحت عنوان “جمعنا الشغف”.

تهدف إنجوت بروكرز من خلال هذه الحملة إلى تطوير الروابط بين استراتيجيات التداول وكرة القدم، وتقريب هذين العالمين من بعضهما بعضاً؛ خاصة وأن حلول التداول التي تقدمها الشركة تتوافق بشكل كبير مع الرؤية الاستراتيجية لـ لا ليغا؛ إذ تبذل إنجوت بروكرز كل الجهود لمساعدة الأفراد؛ خاصةً الشباب، في رسم مستقبلهم المالي من منظور جديد، وتحرص “لا ليغا” أيضاً على دعم المجتمع والشباب من خلال الرياضة؛ لصناعة غد مشرق لهم.

ستُعلن إنجوت بروكرز خلال هذه الحملة عن عدد من المسابقات والأنشطة التي ستنظمها في الفترات القادمة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وستمنح الفائزين من متابعيها العديد من الجوائز القيّمة؛ مثل تذاكر لحضور مباريات الدوري الإسباني، والهدايا التذكارية الموقّعة من أساطير كرة القدم؛ مثل قمصان الأندية الأصلية الرسمية وغيرها الكثير.

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نبذة عن انغوت للوساطة المالية

انغوت للوساطة المالية ذ.م.م. هي شركة وساطة مالية منظّمة ومرخّصة، تُقدّم للعميل فرص تداول متميزة عبر تزويده بمجموعة متنوعة من الأدوات المالية –تتمثل في السلع والأسهم والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة والفوركس وغيرها– من خلال منصة التداول الأكثر شيوعاً في العالم وهي ميتاتريدر 5. وتضمن تجربة تداول فريدة من نوعها من خلال البيئة التنافسية التي توفرها وخدماتها المميزة التي تقدمها.

لمعرفة المزيد عن الشركة، قم بزيارة الموقع الإلكتروني www.ingotbrokers.com.jo، أو اتصل على الرقم 0096265885260، أو يمكنك زيارة مكاتب الشركة في أم أذينة، 5 شارع سعيد أبو جابر، عمّان، الأردن.

نبذة عن رابطة الدوري الإسباني لا ليغا (LaLiga)

لا ليغا: مؤسسة عالمية رائدة في قطاع الترفيه والتسلية، وتقوم على أساس الابتكار والمسؤولية الاجتماعية. وهي كذلك اتحاد رياضي خاص يتألف من 20 شركة رياضية عامة محدودة (SADs) وأندية لا ليغا سانتاندير، و22 نادي آخر يندرج ضمن ما يسمى بـ “لا ليغا سمارت بانك”. وهي أيضاً مسؤولة عن تنظيم مباريات كرة القدم للمحترفين في إسبانيا.

لا ليغا تنظم هذه المباريات التي يشاهدها أكبر عدد من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم حيث يتجاوزون الـ 158 مليون متابع عبر 17 منصة بـ 20 لغة مختلفة. ويقع مقرها الرئيسي في مدريد (إسبانيا)، وتتواجد في 41 دولة عبر 11 مكتباً و44 مندوباً، وتنفذ عملها الاجتماعي من خلال المؤسسة الخاصة بها. وهي أول اتحاد كرة قدم للمحترفين في العالم يقوم بتأسيس دوري للاعبي كرة القدم من ذوي الاحتياجات العقلية (LaLiga Genuine Santander).