عقب قرار حظر التجول.. ازدحامات وتهافت على المخابز والمحال التجارية في معان

حسين كريشان

معان- بدأت الازدحامات والتهافت الكبير من قبل المواطنين على المخابز ومحال التموين في مدينة معان، عقب إعلان الحكومة حظر التجول يوم غد السبت، بعد أن خلت شوارع المدينة من المارة والمتسوقين والمركبات وإغلاق المحال التجارية التي يحظر فتحها، بحسب قرارات الحكومة الاحترازية.

وخرج المواطنون من منازلهم، بعد ساعة من إعلان القرار أمر الدفاع رقم 2 لشراء احتياجاتهم من السلع الضرورية والإقبال الكثيف على محال الخضار والمخابز والمحال التي تبيع المواد التموينية وأماكن الصرافات الآلية للبنوك قبل تطبيق أمر الدفاع.