كورونا الرئيسيةمحافظاتمعان

عقب قرار حظر التجول.. ازدحامات وتهافت على المخابز والمحال التجارية في معان

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

حسين كريشان

معان- بدأت الازدحامات والتهافت الكبير من قبل المواطنين على المخابز ومحال التموين في مدينة معان، عقب إعلان الحكومة حظر التجول يوم غد السبت، بعد أن خلت شوارع المدينة من المارة والمتسوقين والمركبات وإغلاق المحال التجارية التي يحظر فتحها، بحسب قرارات الحكومة الاحترازية.
وخرج المواطنون من منازلهم، بعد ساعة من إعلان القرار أمر الدفاع رقم 2 لشراء احتياجاتهم من السلع الضرورية والإقبال الكثيف على محال الخضار والمخابز والمحال التي تبيع المواد التموينية وأماكن الصرافات الآلية للبنوك قبل تطبيق أمر الدفاع.

مقالات ذات صلة

المركز الوطني لحقوق الإنسان - أرشيفية

ارتياح في الأوساط الحقوقية بقرارات الإفراج وإخلاء السبيل ودعوات لتوسيعها

منذ 8 دقائق

أمطار غزيرة وتساقط للبرد في الطفيلة

منذ 17 دقيقة

إغلاق عيادات ومراكز طب الأسنان

منذ 26 دقيقة

مادبا.. مخابز ومحال تموينية تشهد ازدحاما بعد إعلان حظر التجول

منذ 51 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock