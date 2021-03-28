متهمو حادثة السلط ينفون التهم الموجهة إليهم

طلال غنيمات

عمان- عقدت محكمة صلح جزاء عمَّان، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهمين الـ 13 بالتَّسبب بوفاة 7 أردنيين بعد نفاد الأوكسجين من مستشفى السَّلط الحكومي، ونفى جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم.

ورفضت المحكمة تكفيل المتهمين، ورفعت الجلسة إلى يوم الأربعاء القادم، وحددت يومي الأحد والاربعاء من كل اسبوع موعدا للجلسات، وسيبدأ القاضي في الجلسة المقبلة سماع شهدو القضية، علما ان المتهمين الـ 13 نفوا التهم الموجهة إليهم.

محكمة التمييز، كانت قد قررت الثلاثاء الماضي، وبناء على طلب من رئيس النيابة العامة ولمقتضيات حسن سير العدالة وحفاظا على الأمن العام نقل الدعوى الجزائية المتعلقة بوفيات مستشفى السلط الحكومي من محكمة صلح جزاء السلط إلى محكمة صلح جزاء عمّان.

المادة (328) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أجازت لمحكمة التمييز وبناء على طلب رئيس النيابة العامة نقل الدعوى الجنائية أو الجزائية إلى أي محكمة أخرى حفاظا على الأمن العام ولمقتضيات حسن سیر العدالة.

وتوفي 7 مصابين بفيروس كورونا المستجد في مستشفى السلط الحكومي شمال غرب عمّان، في 13 آذار/ مارس الحالي بعد انقطاع الاكسجين.

وأعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة إقالة وزير الصحة نذير عبيدات وإنهاء خدمات مدير مستشفى السلط الحكومي وإيقاف مدير صحة محافظة البلقاء عن العمل، مشيرا إلى أن الحكومة تتحمل وحدها كامل المسؤولية عما حدث.

ووصف رئيس الوزراء ما حدث بأنه “خطأ جسيم فادح غير مبرر وغير مقبول”، معتذرا على هذا “التقصير”.

وقرر مدعي عام السَّلط توقيف مدير صحة البلقاء، ومساعد مدير مستشفى الحسين في السلط للشؤون التمريضية، ومسؤول الأجهزة الطبية على خلفية نقص الأكسجين في المستشفى.

ولاحقا، قرر مدعي عام السلط في القضية، توقيف 4 من المشتكى عليهم “جدد ” في القضية، وهم أمين عام وزارة الصحة، ومساعد الأمين العام للشؤون الصحية والفنية، ومساعد الأمين العام لشؤون الخدمات، ومدير مديرية الهندسة الطبية في الوزارة.

(بترا)