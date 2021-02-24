عقد جلسات حشد واستقطاب لدورات تدريب مهنية للشباب في العقبة

العقبة- عقدت مؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية ( EFE-Jordan) جلستين توجيهيتين لحشد و استقطاب شباب وشابات العقبة في الثالث والرابع من شهر شباط، وذلك ضمن البرنامج التدريبي لمشروع منظمة العمل الدولية (ILO) ” تنظيم دخول اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن الى سوق العمل المنظم”، الممول من مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة لخارجية الأمريكية.

وتهدف جلسات التوجيه والحشد إلى تعريف الشباب والشابات في العقبة بمجموعة من الدورات التدريبية المهنية والتقنية التي تقدمها مؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية (EFE-Jordan) و المتاحة في مختلف القطاعات من خلال نهج يراعي الاعتبارات الجندرية، للتعريف بطرق التسجيل والالتحاق بها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل. وتضمنت الجلسات مقابلات شخصية وارشاد مهني مع شباب وشابات محافظة العقبة بهدف مساعدتهم في عملية اختيار البرامج التدريبية المناسبة لتنمية مهاراتهم و تماشياً مع اهدافهم وتطلعاتهم المستقبلية، لتمكينهم من دخول سوق العمل.

وعبرت السيدة غدير الخفش، المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية (EFE-Jordan)، بأن التعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) في هذه المبادرات يساعد بشكل كبير في رفع كفاءة الشباب والشابات و تنمية مهاراتهم وقدراتهم لدخول سوق العمل مما يساهم في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

من الجدير بالذكر بأنه تم عقد هذه الجلسات في أكاديمية مكارم للتدريب التي أنشأتها شركة تطوير واحة آيلا.