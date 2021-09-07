عقد جولة ثانية من المشاورات السياسية بين الأردن وكازاخستان

عمان-الغد- عُقدت الجولة الثانية للمشاورات السياسية بين المملكة وجمهورية كازاخستان عبر تقنية الاتصال المرئي، الثلاثاء، على مستوى كبار المسؤولين في وزارتي خارجية البلدين. وتناولت المباحثات سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية والقنصلية.

كما تمّ التباحث حول السبل الكفيلة بتفعيل الاتفاقيات الثنائية المُوقعة بين البلدين، وتلك التي ما زالت قيد البحث للتوقيع عليها في المستقبل القريب.

واتفق الجانبان على أهمية العمل على عقد اللجنة المشتركة ذات الطابع الاقتصادي للبحث في سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وبناء الشراكات، لا سيما في مجال الصناعات الدوائية والغذائية، والتعاون في مجال الزراعة، والبيئة وتكنولوجيا المعلومات.