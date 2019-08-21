عقد دورة تعليم القيم الأولمبية الأردنية في المدرسة الإنجليزية

عمان – الغد – عقد قسم التعليم في اللجنة الأولمبية الأردنية يوم أمس الثلاثاء ورشة عمل لمدرسي التربية الرياضية في المدرسة الإنجليزية الحديثة حول برنامج القيم الأولمبية الأردنية.

حيث اشتملت الورشة على التعريف بتاريخ الألعاب الأولمبية والتعريف باللجنة الأولمبية الأردنية وبرامجها ، كما قدمت سوسن القدومي مديرة قسم التعليم في اللجنة الأولمبية شرحاً مفصلاً عن برنامج القيم التعلمية الأولمبية والقيم الأولمبية الأردنية ، حيث أبدى المشاركين اهتماماً كبيرا بموضوع الدورة حيث ستساعدهم في طرح ونقل برنامج القيم الأولمبية الأردنية إلى الطلبة من كافة الفئات العمرية .

ويهدف برنامج تعليم القيم الأولمبية إلى تعزيز القيم الأولمبية في نفوس الشباب وعكسها من خلال الالتزام بها خلال تعاملهم في المجتمع .

من الجدير بالذكر بانها ليست المرة الاولى التي تتعاون فيها اللجنة مع المدرسة الإنجليزية الحديثة حيث فام فريق من طلبة المدرسة بالتعاون ضمن برنامج التوأمة المدرسية التابع لاولمبياد الشباب 2018 بوينس ايرس ، والذي يهدف إلى تعزيز التنوع وتعزيز الروح الأولمبية وقيمها من خلال التبادل الثقافي والتواصل بين مدارس ومدارس بوينس آيرس في جميع أنحاء العالم.