عقد قمة التعاون الاقتصادي التركي العربي في اسطنبول

بتنظيم جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية

أعلنت جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية – (تراب) عن تنظيم ملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي الثامن عشر خلال الفترة ما بين 22-25 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، حيث سيتخلله تنظيم المعرض الثامن لمستلزمات البناء والديكور الداخلي والمفروشات والمعرض الخامس للاستثمار والتمويل والمشاريع العقارية في مركز مؤتمرات فندق بولمان في اسطنبول.

وتعتبر القمة الفرصة الاهم لرجال الاعمال والشركات العربية والتركية للتعارف وتوفير فرص حقيقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والمهني وتفعيل الاستثمار المشترك من خلال مشاركة اكثر من 1500 شركة ورجل اعمال من الدول العربية والتركية بالاضافة الى اكثر من 250 شركة عارضة ضمن اختصاصات القمة على طاولة واحدة لدعم حركة التبادل التجاري (التركي العربي) و (العربي العربي) من خلال تسهيل إبرام الصفقات التجارية وتسويق الفرص الاستثمارية والحصول على وكالات تجارية والاستـفادة من المزايا والحسومات التي ستقدمها الشركات والهيئات التركية والعربية المشاركة خلال فترة القمة.

وسيحضر القمة سفراء وقناصل الدول العربية في تركيا بالاضافة الى رؤساء وممثلين عن غرف التجارة والصناعة والزراعة والاتحادات والنقابات والجمعيات الاختصاصية وهيئات الاستثمار من تركيا والدول العربية لعرض الفرص الاستثمارية المتوفرة والتسهيلات والخدمات التي تقدمها هذه الهيئات على نظرائهم العرب والاتراك والشركات ورجال الاعمال العرب. كما ينظم على هامش الملتقى ندوة حوارية تناقش واقع الاستثمارات التركية والعربية تتضمن تنظيم لقاءات ثنائية تركية وعربية و أيضا” عربية عربية.