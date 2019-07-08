عقل: الاقتصاد الأردني تجاوز الصدمات الخارجية

يوسف محمد ضمرة

عمان- أكد المدير الاقليمي للبنك العقاري المصري العربي طارق عقل أن اطلاق هويته المؤسسية الجديدة والتي تحمل شعار ( نغير … نبتكر) يعكس الاستراتيجية الجديدة التي ينتهجها والتي تستند إلى تعزيز نقاط القوة التقليدية للبنك في كافة القطاعات ومنها قطاع التجزئة والشركات الكبرى والتوسع في خدمة قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة.

وأكد في حوار مع “الغد” على اضافة خدمات الكترونية تهدف إلى تقديم افضل الخدمات العصرية وتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في عالم الصيرفة، والتي يسعى البنك من خلالها لتقليل اعتماد العملاء على زيارة الفروع والاقتناع بأن فرعه بين يديه.

وتطرق عقل في حديثة إلى تاريخ البنك مشيرا إلى البنك العقاري المصري العربي من اقدم واعرق البنوك في العالم العربي حيث تأسس في العام 1880، وتضمن قرار التأسيس في ذلك الوقت إنشاء شركة مساهمة تحت اسم البنك العقاري المصري في مصر وليصبح اسمه لاحقا البنك العقاري المصري العربي ليكون رافداً للاقتصاد العربي عموماً.

واضاف عقل ان تعزيز أدوات التكامل الاقتصادي بين الأردن ومصر يكمن في تحقيق شروط المنتجات التي يسعى الطرفان إلى بيعها في اسواق مستهدفة ومنها دول الاتحاد الافريقي . حيث يمكننا الاستفادة من اتفاقية أغادير وهي اتفاقية تجارية عربية تضم مصر والأردن والمغرب وتونس , وهي الدول التي ترتبط مع الاتحاد الاوروبي باتفاقية شراكة ، وتنص اتفاقية اغادير على الإعفاء الجمركي للصادرات والواردات بين دول الاتفاقية ، مما يزيد تنافسية الصادرات الأردنية إلى اوروبا .

ونوه عقل إلى ان قطاع الصناعات الأردنية يعتبر السوق الافريقي هدفاً رئيسياً له ، ومن خلال الشراكة مع مصر سوف تتمكن المنتجات الصناعية الأردنية من دخول مجموعة كبيرة من الاسواق الافريقية دون عوائق جمركية وضمن اتفاقية كوميسا .

وأكد أن الاقتصاد الأردني مر بتحديات واستطاع أن يتجاوز الصدمات الخارجية، فمنذ العام 2009، وعقب الأزمة المالية العالمية، عانى الأردن من بعض التراجع الاقتصادي، وفي 2011 شهد العديد من الدول العربية أزمات سياسية وامنية، لكن الاقتصاد الأردني استطاع مواجهة الصدمات الخارجية وعزز من منعة اقتصاده، وذلك بفضل قيادته الحكيمة والاسس القوية للاقتصاد الأردني والتي بنيت على مدار سنوات طويلة من الاصلاحات والهيكلة المالية ، يضاف إلى ذلك الاستقرار النقدي وحصافة البنك المركزي الأردني الذي وفر تلك البيئة وأدامها.

وفيما يلي نص الحوار:

من المعروف أن البنك العقاري المصرفي يسعى من خلال انطلاقته الجديدة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين هل لك أن تضعنا في صورة الامكانيات المتاحة؟

ان حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر يفوق 1.5 مليار دولار، والتكامل الاقتصادي بين الأردن ومصر يمكّننا من زيادة التنافسية وزيادة الصادرات الأردنية إلى أوروبا ، وذلك من خلال التعاون لتحقيق شروط المنتجات إلى هذا السوق وأسواق أخرى. وتتمثل المعيقات التي تواجهها صادرات المملكة إلى أوروبا في قواعد المنشأ مثل الأجهزة الكهربائية والمنتجات البلاستيكية والمعلبات الغذائية والملابس وما يتعلق بالأنظمة والمقاييس الفنية الاوروبية المطلوبة للدخول إلى اسواق دول الاتحاد الاوروبي مثل تصدير منتجات اللحوم، اضافة إلى ضعف الامكانات اللوجستية لضمان تدفق السلع والصادرات والاستثمار إلى هذه الأسواق وضعف القدرات على التشبيك ونقل الخبرات الفنية خصوصا للمنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة.

وفي ذات السياق، يوجد صعوبة في الدخول إلى الاسواق الأوروبية تكمن في عملية النقل، حيث يواجه الأردن منافسة في شمال افريقيا للوصول إلى اسواق الاتحاد الاوروبي، حيث يمتلك المنافسون هناك قواعد انتاجية تستطيع أن تحقق قواعد المنشأ الأوروبية ونقل صادراتها بأقل التكاليف، في حين أن الأردن لا يمتلك قواعد انتاجية لكثير من السلع المطلوبة في السوق الأوروبية حيث يضطر إلى استيرادها من تلك الدول ثم اعادة تصنيعها وتصديرها إلى أوروبا مما يرفع التكاليف ويحد من المنافسة، فمثلا لا يمكن المنافسة في صناعة الألبسة في السوق الأوروبية لعدم امتلاك الأردن المواد الخام لتصنيعها اذ يحتاج إلى استيرادها من الدول الأخرى.

هناك منتجات تحقق تكاملية المنشأ ولكنها ضعيفة تنافسيا لارتفاع التكاليف وبالتالي لا يمكن تصديرها إلى اوروبا ، في حين أن القطاع الزراعي يستطيع التصدير بسهولة إلى دول الاتحاد الاوروبي وينافس المنتجات السورية والتركية.

وهنا نجد أن مصر ومن خلال اتفاقيات التجارة الحرة والقواعد المتعلقة بالصادرات والواردات يمكنها أن تساعد في تيسير وتسهيل التجارة بين الأردن وأوروبا، ومن المهم التركيز على امكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع العديد من دول الاتحاد الأفريقي، حيث يمكن للأردن الاستفادة من الشراكة مع مصر للدخول إلى تلك الاسواق.

أطلق البنك العقاري المصري العربي هويته المؤسسية الجديده في الأردن، ما الهدف وما هي تلك الاستراتيجية؟

أطلق البنك العقاري المصري العربي فرع الأردن هويته المؤسسية الجديدة والتي تحمل شعار ( نغير … نبتكر) وذلك بالتزامن مع اطلاق حملته التسويقية في مصر ، حيث يعكس الشعار الجديد للبنك الاستراتيجية الجديدة التي ينتهجها والتي تستند إلى تعزيز نقاط القوة التقليدية للبنك في كافه القطاعات ومنها قطاع التجزئة والشركات الكبرى والتوسع في خدمة قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، بالاضافة إلى الخدمات الالكترونية التي يسعى البنك من خلالها إلى تقديم افضل الخدمات لتقليل اعتماد العملاء على زيارة الفروع والاقتناع بان فرعه بين يديه.

وقد صيغت الهوية المؤسسية الجديدة للبنك العقاري المصري العربي بتوجيهات من مجلس ادارة البنك في مصر برئاسة عمرو فؤاد كمال و نوابه عمرو جاد الله ومدحت قمر ومجموعة مميزة من المصرفيين والمصرفيات ذوى الخبرات والكفاءات اذ جاءت لتعكس صورة البنك كمنشأة اقليمية عصرية حديثة تحاكي تطورات العصر وتطلعات المجتمع المتغيرة، وليواصل البنك تعزيز صورته كبنك اقليمي متواجد في ثلاثة اسواق ( الأردن، مصر، فلسطين ) من خلال توفير أفضل الخدمات المصرفية ذات المستوى الرفيع لعملائه وشركائه وتعزيز دوره الريادي في تنمية الاقتصاد الأردني وتسهيل حركة التعامل ما بين الدول الثلاث.

ان إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للبنك تعكس ايمان ادارته في مصر والأردن بأهمية التغيير والابتكار والتي تعد جوهر العلامة التجارية وتدور حولها أفكار كبيرة، الغاية منها ان نقدم تغييرا إيجابيا في حياه الناس من خلال ما نقدمه من خدمات ومنتجات تواكب التطور السريع الذي يشهده القطاع المصرفي في المملكة من جهة، والنمو المطرد للبنك العقاري المصري العربي من جهة أخرى، حيث بدأ البنك يخطو خطوات متسارعة في ابتكار خدمات جديدة ومنافسة تتماشى مع التغيرات والمستجدات المحلية والعالمية ليحاكي من خلالها المجتمع بكافة فئاته.

هل لك أن تحدثنا عن تاريخ البنك العقاري المصري؟

البنك العقاري المصري العربي هو اقدم واعرق البنوك في العالم العربي والمملوك للحكومة المصرية بنسبة 100 % ، تأسس في 15 شباط العام 1880، وتضمن قرار التأسيس في ذلك الوقت إنشاء شركة مساهمة تحت اسم بنك الاراضي المصري في مصر وليصبح اسمه لاحقا البنك العقاري المصري العربي ليكون رافداً للاقتصاد العربي عموماً، وفيما بعد توسع عمل البنك على المستوى الاقليمي ليفتتح فرعا له في فلسطين تحت اسم الشركه العقارية العـربية بمرسوم ملكي حدد اهداف هذه الشركة وهو دعم الفلسطينيين واقراضهم لشراء مستلزمات زراعيه لاستصلاح أراضيهم ، وفي العام 1951 تم تسجيل البنك كفرع عامل له في السوق الأردني، وهو من اقدم البنوك المحلية في السوق الأردني، وليواصل هذا الصرح المصرفي العربي عطاءه المستمر لخدمة الاقتصاد العربي ومواكبة التطور في الصناعة المصرفية من خلال فروعه التي قاربت الخمسين فرعا والمنتشرة في كل من جمهورية مصر العربية (28فرعا) والمملكة الأردنية الهاشمية (14 فرعا) وفلسطين (7 فروع).

نحن أقدم بنك في المنطقة، وتعود جذور تأسيسه إلى 15 شباط ( فبراير) 1880، إبان حكم الخديوي توفيق الذي اصدر مرسوما لتأسيس شركة مساهمة باسم بنك الاراضي المصري الذي كان مهتما في البداية بالمساهمة في تطوير القطاع الزراعي، من خلال تقديم قروض لأصحاب العقارات.

وحافظ البنك على دوره الحيوي في جميع الأوقات الصعبة التي مرت بها مصر والمنطقة بأسرها وتمكن من تحمل مسؤولياته وواجباته في جميع الأوقات، وبالتالي استحق سمعته وما وصل إليه من نجاح.

وفي 15 اذار (مارس) 1946، أصدرت الجامعة العربية مرسوما يقضي بتأسيس البنك العقاري العربي بموجب مرسوم مصر الملكي، تحت مظلة الشركة العقارية العـربية. وحدد المرسوم الملكي اهداف هذه الشركة لتأثيرها في فلسطين لدعم الفلسطينيين واقراضهم لشراء مستلزمات زراعية لاستصلاح أراضيهم . وتم ترخيص الشركة بعد تغيير اسمها الي البنك العقاري العربي بموجب القرار الجمهوري الصادر من مصر في 17 حزيران (يونيو) 1954.

في 13 حزيران (يونيو) 1999، تم تبني مرسوم من قبل مجلس الوزراء المصري، بهدف دمج “ بنك العقاري المصري” في “ البنك العقاري العربي “ وبناء علي ذلك، نشأ اكبر كيان مصرفي في مصر متخصص في مجال الاستثمار العقاري لممارسه جميع الأنشطة التجارية كبنك تجاري شامل في الدول الثلاث، حيث بلغ اجمالي أصول البنك بعد الاندماج اكثر من 11 مليار جنيه مصري .

هذا وسوف يستمر هذا الصرح المصرفي العربي العريق في تقديم خدماته المتميزة للاقتصاد العربي ومواكبة تطور الصناعة المصرفية من خلال فروعه التي قاربت الخمسين المنتشرة في جميع انحاء جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين بالإضافة الي البنوك المراسلة في جميع انحاء العالم.

وشهد تاريخ البنك العقاري محطات رئيسية مهمة أخرى: ففي العام 1999، عقدت الجمعية العامة للبنك العقاري العربي اجتماعا وقررت تغيير اسم البنك ليصبح (البنك العقاري المصري العربي) اعتبارا بداية العام 2000 لذا يعد البنك العقاري المصري العربي الان الأقدم في العالم العربي.

أما بالنسبة لخططه المستقبلية، فيهدف البنك العقاري المصري العربي الي توسيع شبكة فروعه في فلسطين لتغطية جميع الأراضي الفلسطينية، وتتطلع ادارة البنك إلى اعادة فتح فروعه في القدس، والتي أغلقت في العام 1967 ، ليكون لاعباً مهماً في خدمة المواطنين العرب في القدس والضفة الغربية.

لذلك واستكمالا لما سبق، قررت اداره البنك في أيار (مايو) 2018 تغيير الهوية المؤسسية من اجل تعزيز صورة البنك في الأسواق الثلاثة الحالية تحت شعار ( نغير .. نبتكر ) وذلك لضمان ان الشخصية المصرفية الجديدة تعبر عن الاحترام التام لتراثنا وتراعي متطلبات اجيال الشباب، فتم تحديث الشعار مع انطلاق المرحلة الجديدة ، مع ابقاء قبة الصخرة ضمن الشعار الجديد كرمز للجذور التاريخية لهذه المؤسسة العريقة ولما تحملة من معان وحدوية .

بعد هذا العرض لتاريخ وجذور البنك العقاري المصري العربي ما الاهداف التي تتطلعون اليها مستقبلا؟

إن ادارة البنك العقاري المصرى العربى تهدف لتقديم اكثر المنتجات والخدمات المالية ابتكارا لتغيير حياة الناس وتقربهم من تطلعاتهم من خلال الجودة العالية والاستشارات التجارية الودية، ذلك ان تاريخنا كاقدم بنك في المنطقة يلقي علينا مسؤولية النمو باستمرار من خلال خدمات مالية مبتكرة لتحسين التجربة المصرفية للعملاء والشركات والمساهمين والموظفين واثراء المجتمعات التي تعمل فيها .

لذلك فإن العلامة التجارية للبنك العقاري المصري العربي تركز علي العملاء، وهي تسعى جادة الي تغيير ايجابي عن طريق تقريبهم إلى ما يهتمون به من خلال ابتكار الحلول المالية التي يتم تقديمها طبقا لمعايير الجودة العالية للخدمات على يد فريق متفان من الموظفين الذين يعملون بجديه وتفان لخدمة المجتمع المحلي .

وهذا هو جوهر العلامة التجارية. فالهوية الجديدة تدور حول أفكار كبيرة تتعلق بحياة الناس واحتياجاتهم من الخدمات والمنتجات.

من هنا يعتني البنك العقاري بكفاءة موظفيه وتدريبهم وضمان اكتسابهم مهارات جديدة تنعكس على مستوى الخدمة وجودتها.

ولا نغفل المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتقنا في المجتمعات التي نعمل بها، إذ إن البنك العقاري المصري العربي له تأثير في مناطق تواجده ومستمر في لعب هذا الدور المهم في خدمة المجتمعات المحلية.

البنك العقاري المصري العربي مؤسسة مصرفية عريقة تسعى لمواكبة تطورات العصر من خلال موظفين متحمسين للغاية يوفرون أحدث الحلول المالية ذات التقنية العالية وهم يحرصون دائما علي التفكير خارج الصندوق وتقديم خدمات جديدة تقرب العملاء من الأشياء التي تهمهم.

وللدفع نحو التغيير من خلال الابتكار، يجب علينا ان نعمل على تنمية قدرات موظفينا والتأكد من انهم جميعا مكرسون لأداء مهمة البنك العقاري المصري العربي الرئيسية وهدفة في تحقيق التغيير الإيجابي.

ما هي خطط التوسع لدى البنك العقاري المصري العربى ؟

سيتم افتتاح فرعين خلال هذا العام في الأردن ودراسة اعادة توزيع اماكن تواجد الفروع الحالية لتخدم بذلك اكبر عدد من عملاء البنك الحاليين والمحتملين، حيث يجري العمل حالياً على تجهيز هذه الفروع وتدريب كوادرها، وبهذا يصل عدد فروع البنك العقاري المصري العربي مع نهاية العام الحالي إلى 16 فرع موزعة في مختلف انحاء المملكة.

وإلى جانب الخدمات المصرفية المبتكرة، فإن البنك العقاري المصرى العربى يوجه جزءا من منتجاته لخدمة نحو 700 إلى 800 ألف من الاشقاء المصريين المقيمين في المملكة.

هذا بالاضافة إلى ان البنك يعكف حالياً على زيادة دوره في تمويل التجارة العربية البينية من خلال تواجده في الممر الاهم والجسر الواصل ما بين قارتي أسيا وافريقيا ، حيث يعمل البنك حالياً مع شركائه على تطوير أدوات حديثة للتجارة الدولية وسيعلن عنها قريباً .

هذا وسوف نعمل جنباً إلى جنب مع عملائنا الذين نعتز بهم لنتوصّل إلى أفضل الحلول التي تناسب مع متطلباتهم وتطلعاتهم المستقبلية ، لتقديم المزيد من الحلول المالية المعاصرة .

ما الذي تطمحون اليه في ضوء الانطلاقة الجديدة للبنك، وماذا عن حصتكم في السوق المصرفي الأردني؟

يجب أن نعترف أن الحصة السوقية للبنك العقاري المصري العربي ليست عادلة قياسا بعراقة البنك وإرثه المميز وجودة خدماته في السوق المصرفي الأردني وما نتطلع اليه أن تتضاعف خلال الفترة المقبلة عدة مرات عما هي عليه حاليا. لكن لدينا خطط جريئة وطموحة تلبي احتياجات العملاء سواء الافراد أو الشركات بصورة عصرية تتناسب مع احتياجاتهم، ونحن ندرك أهمية الخدمة المصرفية العصرية بمفهومها الشامل.

فعلى سبيل المثال، تم إطلاق حملة القروض الشخصية والاستثنائية تحت عنوان “راتبك هدية”، وصممت بمواصفات تنافسية تمنح العملاء إمكانية الحصول على سقف قرض ابتداءً من 15 الف دينار ولغاية 88 ألف دينار، مع فترة سداد مرنة تتراوح مابين 4 سنوات لغاية 10 سنوات دون الحاجة لوجود كفيل بشريطة تحويل الراتب ،بالإضافة إلى تميز القرض بأسعار فوائد تفضيلية ومتناقصة, كما يتميز بخدمات القيمة المضافة والتي تقدّم لكافة المستفيدين من البرنامج، منها تأمين مجاني على الحياة، وبدون عمولة منح.

ويتم تطوير هذه البرامج لتحقيق آمال ومتطلبات عملائه الحاليين والمستهدفين حيث انه يمثل أحد الحلول التمويلية المميزة ليصبح البنك العقاري المصري العربي المفضل والاختيار الاول لعملائه المميزين، وبطريقة تُسهّل على العملاء الحصول على الخدمة بشكل سريع.

ما هي رؤيتكم للاقتصاد الوطني وامكانية المنافسة فيه خصوصا أنكم تسعون إلى مضاعفة حصتكم السوقية؟

مر الاقتصاد الأردني بتحديات واستطاع أن يتجاوز الصدمات الخارجية، فمنذ العام 2009، وعقب الأزمة المالية العالمية، عانى الأردن من بعض التراجع الاقتصادي، وفي 2011 شهد العديد من الدول العربية أزمات سياسية وامنية، لكن الاقتصاد الأردني استطاع مواجهة الصدمات الخارجية وعزز من قوة اقتصاده، وذلك بفضل الاستقرار النقدي وحصافة البنك المركزي الأردني الذي وفر تلك البيئة وأدامها. وهنا لابد أن نشير كذلك إلى دور البنك المركزي المصري في دعم خطط الانطلاق للبنك العقاري المصري العربى الداعم له منذ تأسيسه .

وعلى الرغم من التحديات التي يتعرض لها الاقتصاد الأردني وحالة عدم اليقين، إلا أن هنالك مؤشرات ايجابية، علما بأن معظم الاقتصادات في العالم تمر بظروف ليست سهلة وتحديات تسهب قي شرحها التقارير الدولية.

غير أننا نؤمن بالجهود التي تبذل لجعل الاقتصاد الوطني أكثر إنتاجية وتنافسية، ومنها تبني تنفيذ إصلاح في الإقتصاد الكلي وإصلاح مالي، بالتزامن مع برامج الاصلاح المنسقة مع صندوق النقد الدولي.