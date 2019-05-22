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عقل بلتاجي للشباب الأردني: لم آخذ فرصكم (فيديو)

منذ 4 ساعات

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غادة الشيخ

عمان- رد الوزير الأسبق وعمدة عمان السابق، عقل بلتاجي والذي يعتبر من أكثر الشخصيات جدلاً بالنسبة للشباب الأردني على اتهاماتهم له بأنه أخذ فرصهم في عدة مواقع أو كما يصفوه (صاحب السبع صنايع).

ونفى بلتاجي خلال مقابلة أجريت معه بالفيديو أنه أخذ فرص الشباب، واعتبر أنه يحمل أهم العوامل الرئيسية التي تؤهله لتبوء جملة من المناصب أهمها المعرفة والشغف.

وأجاب على ما إذا استثمر موهبته بأنه على مسافة واحدة مع الجميع كما ذكر بمساعدة المتعطلين عن العمل في المحافظات: (لا أملك وظيفة أنا متقاعد).

وردًا على سؤال الشباب الأردني (عقل بلتاجي.. إلى أين) قال: من عامل وطن إلى خادم وطن.

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