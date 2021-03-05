عقل يدخل في استفتاء التشكيلة المثالية في تاريخ كأس الاتحاد الآسيوي لخط الدفاع

كوالالمبور – الغد – شهدت بطولة كأس الاتحاد الآسيوي على امتداد تاريخها العديد من المحطات المثيرة وبروز الكثير من اللاعبين المميزين، وذلك منذ انطلاقها العام 2004.

ونجحت أندية من ثمان دول مختلفة في الفوز بلقب البطولة، حيث شهدت كل نسخة تألق العديد من اللاعبين الذين فرضوا حضورهم بقوة.

وقام الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإطلاق سلسلة جديدة، يتم فيها تسليط الضوء على أبرز النجوم في تاريخ البطولة، ويمكن من خلالها للجماهير المشاركة في اختيار التشكيلة المثالية فيها.

وتتواصل هذه السلسلة من خلال خط الدفاع، حيث يمكن للقراء المشاركة في التصويت للاعبين الذين يستحقون التواجد في التشكيلة المثالية في تاريخ البطولة.

ويستمر التصويت لغاية يوم الخميس 11 آذار/مارس عند الساعة 5:00 مساء بتوقيت ماليزيا (توقيت غرينتش +8).

حاتم عقل – الأردن: 2005 – 2014

الأندية: الفيصلي، ذات راس

الإنجازات: الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي (2005 و2006)، الوصافة (2007)

نجح حاتم عقل في الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي للمرة الأولى عام 2005، ثم قاد فريقه الفيصلي للاحتفاظ باللقب في العام التالي، وكان قريباً من صنع إنجاز تاريخي من خلال الفوز باللقب الثالث على التوالي، قبل الخسارة أمام شباب الأردن في نهائي عام 2007.

ويمتلك حاتم عقل مسيرة مميزة، حيث حمل شارة قائد الفريق لمنتخب الأردن خلال كأس آسيا 2011، وشارك مع ذات راس في نسخة عام 2014 من كأس الاتحاد الآسيوي.

عبدالله المرزوقي – البحرين: 2009 -2013

الأندية: الكويت، الرفاع

الإنجازات: الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي (2009)

خاض النجم الدولي البحريني عبدالله المرزوقي مباراته الأولى في كأس الاتحاد الآسيوي عام 2009 أمام الوحدات الأردني، وساهم في فوز نادي الكويت الكويتي باللقب القاري في ذلك العام.

ويمتاز المرزوقي بالقوة البدنية والقدرة على التأقلم مع ظروف المباراة، وقد وصل الأدوار الإقصائية في البطولة مرة ثانية مع نادي الرفاع عام 2013.

عيديل صفوان – ماليزيا: 2007-2018

الأندية: نيغري سمبيلان، جوهور دار التعظيم

الإنجازات: الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي (2015)

خاض الماليزي عيديل صفوان مشاركته الأولى في كأس الاتحاد الآسيوي عام 2007 مع نادي نيغري سمبيلان، لكنه انتظر ثماني سنوات من أجل الفوز باللقب عام 2015 مع جوهور دار التعظيم.

خلال عام 2015 ساهم عيديل في محافظة جوهور على نظافة شباكه في عدة مباريات مهمة، من بينها المباراة النهائية أمام الاستقلال الطاجيكي، كما ساهم في فوز جوهور بسبع ألقاب في الدوري الماليزي.

حسين حكيم – الكويت:2009 -2020

الأندية: الكويت

الإنجازات: الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي (2009، 2012، 2013)

يبرز حسين حكيم كواحد من اللاعبين الذين برزوا بقوة على امتداد تاريخ مشاركة نادي الكويت الكويتي في كأس الاتحاد الآسيوي.

وكان اللاعب شارك مع النادي في دوري أبطال آسيا عام 2005، قبل تحقيق لقب كأس الاتحاد الآسيوي عام 2009، ثم ساهم في تحقيق اللقب مرتين إضافيتين عامي 2012 و2013.

بوتير كاراييف – أوزبكستان: 2010 -2011\

الأندية: ناساف

الإنجازات: الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي (2011)

رغم أنه شارك في نسختين فقط بكأس الاتحاد الآسيوي، إلا أن بوتير كاراييف يمتلك تاريخاً مميزاً على الصعيد القاري من خلال المشاركة أكثر من مرة في دوري أبطال آسيا، وكان له دور كبير في فوز نادي ناساف بلقب كأس الاتحاد الآسيوي عام 2011 لينهي سطوة أندية غرب آسيا على لقب البطولة.

وكان كاراييف يحمل شارة قائد الفريق عندما تغلب ناساف على الكويت الكويتي في نهائي نسخة عام 2011، حيث في ذلك العام لم تتلق شباك ناساف أكثر من هدف في مباراتين فقط.

سعد ناطق – العراق: 2016 -2018

الأندية: القوة الجوية

الإنجازات: الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي (2016 و2018)

لم يغب سعد ناطق سوى عن مباراتين عن صفوف القوة الجوية خلال نسخة عام 2016 حيث توج الفريق باللقب القاري الأول في تاريخه.

وغاب اللاعب عن الفريق خلال نسخة عام 2017 بعدما انتقل إلى العربي القطري، ولكنه عاد من جديد في الفوز باللقب من جديد عام 2018.

أكثم نازاروف – طاجيكستان: 2015-2019

الأندية: الاستقلال

الإنجازات: وصافة كأس الاتحاد الآسيوي (2015 و2017)

يعتبر أكثم نازاروف من اللاعبين الذين تألقوا في صفوف نادي الاستقلال الطاجيكي خلال العقد الأخير، حيث ساهم في تأهل الفريق لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي مرتين عامي 2015 و2017.

وقد خسر الاستقلال نهائي عام 2015 أمام جوهور دار التعظيم الماليزي، ثم خسر نهائي عام 2017 أمام القوة الجوية العراقي.

حسين علي بابا – البحرين: 2012-2017

الأندية: الكويت، المحرق

الإنجازات: الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي (2012 و2013)

Hussain Ali Baba – AFC CUP 2016

شارك حسين علي بابا مع الكويت الكويتي خلال دوري أبطال آسيا عام 2007، ثم عاد إلى الفريق بعد خمس سنوات وساهم في فوزه بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2012.

وفي عام 2013 ساهم النجم البحريني في محافظة نادي الكويت على نظافة شباكه بالعديد من المباريات، ليصبح أول فريق يتوج بلقب كأس الاتحاد الآسيوي ثلاث مرات، وعاد اللاعب إلى البحرين بعد ذلك وساهم في تأهل نادي المحرق للدور ربع النهائي عام 2016.

أحمد الصالح – سوريا: 2019 -2010

الأندية: الجيش والشرطة (سوريا)، العربي (الكويت)، العهد (لبنان)

الإنجازات: الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي (2019)

على مدار عقد كامل قدم المدافع السوري أحمد الصالح مستويات مميزة على الصعيد القاري، من خلال اللعب في أربعة أندية من ثلاث دول مختلفة، قبل أن يفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي عام 2019 مع العهد اللبناني.

وشارك الصالح مع نادي العهد في سبع مباريات خلال البطولة، حيث تلقى الفريق هدفاً واحداً فقط في هذه المباريات، وسجل هدف ليحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي فاز فيها الفريق على القادسية الكويتي خلال دور المجموعات.

نور منصور – لبنان: 2008- 2020

الأندية: الصفاء، العهد

الإنجازات: الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي (2019)

امتاز نادي العهد بالقوة الدفاعية خلال مشوار الفوز بلقب البطولة عام 2019، وذلك بوجود المدافع نور منصور إلى جانب حارس المرمى مهدي خليل والمدافع الآخر أحمد الصالح.

وبدأ منصور الظهور في البطولة عام 2008 مع نادي الصفاء، وخلال هذه الفترة ظهر أربع مرات في الأدوار الإقصائية، قبل الفوز أخيراً بلقب البطولة عام 2019.

سامال سعيد – العراق: 2009-2018

الأندية: أربيل، القوة الجوية

الإنجازات: الفوز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي (2016 و2017)

ظهر المدافع العراقي سامال سعيد للمرة الأولى في كأس الاتحاد الآسيوي عام 2009 مع نادي أربيل، قبل أن ينجح في الفوز بلقب البطولة عام 2016 مع نادي القوة الجوية خلال فترة سطوة الفريق.

وكان اللاعب من النجوم الأساسيين في معظم مباريات القوة الجوية عامي 2016 و2017، قبل أن ينتقل عام 2018 إلى نادي الزوراء.

أكرم عبد الغني – المالديف: 2005-2020

الأندية: فالنسيا، نيو راديانت، أدو، فيكتوري، تي سي سبورتس

على الرغم من أنه لم ينجح في الفوز بلقب البطولة، إلا أن المسيرة الطويلة والحافلة بالتألق منحت المالديفي أكرم عبد الغني مكاناً بين اللاعبين المرشحين في هذه القائمة.

وكانت المشاركة الأولى للاعب في البطولة عندما كان يبلغ من العمر 17 عاماً، وشارك بعد ذلك في 10 نسخ مختلفة مع خمسة أندية في كأس الاتحاد الآسيوي.