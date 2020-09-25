عقوبات أميركية جديدة على مسؤولين إيرانيين

واشنطن – فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة بحق مسؤولين وكيانات إيرانية بسبب تهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت فرض عقوبات على قاض ضالع في قضية مصارع إيراني حكم عليه بالإعدام ، بحسب واشنطن بوست.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على القاضي سيد محمود سادتي، والقاضي محمد سلطاني والفرع الأول من محكمة شيراز الثورية، وسجون عادل اباد وأرومية ووكيل اباد.

من جهة أخرى ، أكد بومبيو أن إيران قامت بأحتجاز 3 أميركيين، هم باقر وسياماك نامازي ومراد طهباز، مضيفا أن الولايات المتحدة ستبذل كل جهد ممكن لإعادتهم إلى بلادهم.

كما فرضت الولايات المتحدة هذا الأسبوع عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية، وآخرين لهم علاقة في برنامجها النووي الخاص بالأسلحة .