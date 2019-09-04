عقوبات أميركية على شركات وسفن إيرانية

عمان – فرضت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، عقوبات على شركات وسفن بحجة أنها تدار بواسطة الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى تزويدها سوريا بالنفط بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.

ونقلت رويترز عن وزارة الخزانة الأميركية قولها “إن العقوبات تطال أشخاص أيضاً، ومن بينهم وزير نفط إيراني سابق وابنه، ومن بين الشركات شركة هندية تمتلك حصة في النقالة الإيرانية (ادريان داريا)”.

–(بترا)