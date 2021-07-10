عقوبات بحق ناديي الوحدات والرمثا

عمان – أصدرت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم مساء السبت، جملة من العقوبات بحق لاعبين وأندية.

ونال فريقا الوحدات والرمثا النصيب الأكبر من العقوبات على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة الفريقين التي جرت الأربعاء الماضي بدوري المحترفين، وشهدت طرد 4 لاعبين.

وقررت اللجنة التأديبية ايقاف لاعب الرمثا حمزة الدردور 4 مباريات، وإيقاف لاعب الوحدات محمد الدميري 4 مباريات، وايقاف لاعب الوحدات فادي عوض 4 مباريات، وايقاف لاعب الوحدات أحمد سمير مباراتين، كما تقرر إيقاف إداري الرمثا خالد الرحايلة 6 مبارياتوإيقاف مساعد مدرب الوحدات غياث التميمي 6 مباريات. وفرضت اللجنة التأديبية عقوبات مالية على الناديين بسبب هذه الأحداث، حيث تم فرض غرامات على الوحدات مجموعها حوالي 6 آلاف دينار والرمثا 3500 دينار.

كما قررت اللجنة إيقاع غرامات مالية بحق الجليل مقدارها 1000 دينار والفيصلي 500 دينار والجزيرة 200 دينار. -(بترا)