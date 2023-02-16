عقوبات تأديبية بحق 34 طالبا في الأردنية

أصدر عميد شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور إسماعيل الزيود عقوبات تأديبية بحق أربعة وثلاثين طالبا مخالفين لأنظمة وتعليمات الجامعة ومن ضمنهما عقوبات بحق الطلبة المتسببين بالمشاجرات التي وقعت في الجامعة خلال الشهر الماضي، وذلك بناء على تنسيب لجان التحقيق التي أنهت أعمالها بعد جلسات مطولة عقدتها خلال الفترة الماضية وفقا للأنظمة والتعليمات النافذة، حيث جاءت العقوبات التأديبية كما يلي:

1- عقوبة الفصل من الجامعة لمدة أربعة فصول دراسية بحق طالبين اثنين.

2- عقوبة الفصل من الجامعة لمدة ثلاثة فصول دراسية بحق طالب واحد.

3- عقوبة الفصل من الجامعة لمدة فصلين دراسيين بحق ثمانية طلاب.

4- عقوبة الفصل من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد بحق ثمانية طلاب.

5- عقوبة الإنذار النهائي بحق تسعة طلاب.

6- عقوبة الإنذار المزدوج بحق طالب واحد.

7- عقوبة الإنذار الأول بحق ثلاثة طلاب.

8- عقوبة التنبيه الخطي بحق طالبين اثنين.

وتعتبر هذه القرارات نهائية غير قابلة للاستئناف.

وأكدت الجامعة في هذا الصدد أنها احتكمت عند إصدار قراراتها إلى تطبيق مبدأ سيادة القانون، وأن إيقاع مثل هذه العقوبات على الطلبة المخالفين يهدف في الدرجة الأولى إلى الحفاظ على سيرورة العملية التعليمية واستقرارها.