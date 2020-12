عقوبات ترامب في الشرق الأوسط لم يكن لها تأثير يذكر

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

تقرير خاص – (الإيكونوميست) 28/11/2020

يمكن أن تكون العقوبات فعالة عندما تتمتع بدعم دولي واسع وتكون لها متطلبات قابلة للتحقيق، وأن تكون موجهة لاستهداف الشركات والأشخاص الذين يحتاجون إلى التجارة والسفر. وكان حظر متعدد الأطراف على إيران قد أدى إلى إبرام اتفاق العام 2015 الذي قيد برنامجها النووي.

بيروت – ربما كان عليه أن يقوم بالمزيد من التسوق في رحلته الأخيرة إلى نيويورك. في الخريف الماضي، كان جبران باسيل، وهو رئيس حزب مسيحي في لبنان، وزيراً لخارجية بلاده، وكان يطمح إلى أن يصبح الرئيس المقبل. وفي رحلة قام بها إلى أميركا في أيلول (سبتمبر)، زار كلية ويست بوينت العسكرية، حيث شجب الفساد الذي تسبب في إفلاس لبنان. وقد يكون السيد باسيل غير قادر على العودة إلى الولايات المتحدة الآن -لأن أميركا أدرجته في القائمة السوداء بسبب فساده المزعوم.

كانت العقوبات الأميركية التي أُعلن عنها في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) ضد باسيل هي الخطوة الأبرز التي يتخذها دونالد ترامب ضد سياسي لبناني. ومع ذلك، ليس من الواضح ما تأمل إدارته في تحقيقه من ذلك، باستثناء تعقيد الجهود الجارية لتشكيل حكومة لبنانية جديدة في أعقاب الانفجار الضخم الذي هز ميناء بيروت في آب (أغسطس). وقد قدم المسؤولون الأميركيون مبررات متناقضة لهذه الخطوة، والتي توضح عدم الاتساق في سياسة أميركا الخارجية المثقلة بفرض العقوبات القاسية.

في الأعوام الثلاثة الأولى من ولاية الرئيس ترامب، أضافت وزارة الخزانة ما معدله 1.070 اسماً في كل عام إلى قائمة العقوبات الرئيسية، مقارنة بـ533 في عهد باراك أوباما، و435 في عهد جورج بوش. وقد رُبط أكثر من 20 في المائة من أصل 86.000 ضخص وُضعوا على القائمة بإيران والدول العربية الأربع التي تتمتع فيها طهران بأكبر قدر من النفوذ: العراق، ولبنان، وسورية، واليمن.

كانت سياسة “الضغط الأقصى”، كما يسميها دونالد ترامب، نجاحًا تكتيكيًا. ففي نيسان (أبريل)، تراجعت صادرات النفط الإيرانية إلى 70 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ2.5 مليون قبل عامين. (الأرقام الدقيقة بعيدة المنال لأن الكثير من تجارة النفط الإيرانية تتم الآن في الخفاء). وفقد الريال، العملة الإيرانية، 85 في المائة من قيمته. ومع ذلك، فإن الألم الاقتصادي لم يؤد إلى تغيير سياسي في ذلك البلد. لم تجبر العقوبات إيران على وقف دعمها للميليشيات، ولم تقنع الرئيس السوري بشار الأسد بالتوقف عن قصف شعبه. وقد تكون العقوبات أداة مغرية للرؤساء الأميركيين. فهي غير مكلفة، وغير دموية، وتعود إلى حد كبير إلى تقدير السلطة التنفيذية. لكنها لا تعمل في أغلب الأحيان.

ومع ذلك، فإن حملة الضغط الأقصى التي يقودها ترامب لا تفي بأي من هذه المعايير. كبداية، كانت العديد من العقوبات التي تضمنتها أحادية الجانب، وبعضها شرع في التداعي. فقد ارتفعت صادرات النفط الإيرانية من أدنى مستوياتها في نيسان (أبريل)، ربما لتصل إلى مليون برميل في اليوم هذا الخريف، حيث تحدت بعض الدول (خاصة الصين) التهديدات الأميركية واستفادت بقوة من أسعار النفط المخفضة.

في أسابيعها الأخيرة في السلطة، كات إدارة ترامب عاكفة على مناقشة ما إذا كانت ستصنف الحوثيين، الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران في اليمن، كمنظمة إرهابية. وتهدف مثل هذه التصنيفات إلى قطع التمويل. لكن لدى الحوثيين القليل من مصادر الدخل المشروعة التي يمكن قطعها، لأن معظم أموالهم تأتي من التهريب والابتزاز في اليمن. ولا يميل قادتهم إلى شراء الشقق في ميامي أو الاستثمار في وول ستريت.

إذا لم تكن هذه الخطوة أكثر من مجرد خطوة رمزية بالنسبة للحوثيين، فقد تكون لهذه العقوبات عواقب على اليمنيين الآخرين. ويعتمد حوالي 80 في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم 30 مليون نسمة على المساعدات. ونظرًا لأن الحوثيين يسيطرون على مساحة كبيرة من اليمن، يجب على وكالات الإغاثة أن تتعامل معهم لتوزيع الغذاء والرعاية الصحية. وسوف تجعل العقوبات من إدارة هذا التعامل أكثر صعوبة.

ومن جهته، يلقي الرئيس السوري باللوم على العقوبات في عدم إحراز تقدم نحو إعادة بناء بلاده الممزقة. وهي شكوى منطوية على مفارقة: العقبة الرئيسية أمام الاستثمار الأجنبي في سورية هي النظام الذي يقصف المستشفيات ويطلق الغازات على المدنيين. وما يزال للعقوبات تأثير لا يمكن إنكاره. وللهروب من الخطيئة، يجب على الأسد إنهاء الهجمات على المدنيين، وإطلاق سراح السجناء، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب. وبعد فوزه في ساحة المعركة ضد الجماعات المتمردة، من غير المرجح أن يوافق -لا سيما على المطلب الأخير، الذي سيتطلب منه وضع أعضاء من نظامه في قفص الاتهام.

يجادل بعض الدبلوماسيين بأنه لا بأس بهذا. ويقول أحدهم: “إنك إذا كسرت الشيء، فإنك تسشتريه”، مصراً على أنه لا ينبغي للغرب أن يساعد على إعادة بناء بلد اختار قائده تدميره. لكن هذا يعني أن العقوبات هي إجراءات عقابية صارمة: أن يكون الألم الاقتصادي غاية وليس وسيلة. وكان السيد ترامب انتقائيًا بشأن من الذي يختار أن يعاقبه. فهو يرفض فرض عقوبات قانونية على تركيا، على سبيل المثال، بسبب شرائها الصواريخ الروسية. كما أنه لم يعاقب حلفاء لهم سجلات مروعة في مجال حقوق الإنسان، مثل مصر، التي اعتقلت في تشرين الثاني (نوفمبر) ثلاثة نشطاء بارزين.

العقوبات المفروضة على السيد باسيل مفيدة. وثمة قلة من اللبنانيين أعربوا عن انزعاجهم من القرار. وكان باسيل، الذي يُنظر إليه على أنه متغطرس ومستغل للسلطة -حيث والد زوجته هو الرئيس- هدفاً للغضب الشعبي خلال الاحتجاجات الجماهيرية التي عمت البلد العام الماضي. وتنص لائحة الاتهام الأميركية ضده على مزاعم بالفساد منذ أن كان وزيراً للطاقة. (ينكر السيد باسيل هذه التهم).

ومع ذلك ليس باسيل هو السياسي اللبناني الوحيد المتهم بالكسب غير المشروع. فنهب الدولة سياسة يتفق عليها قادة اغلب الفصائل اللبنانية. وحتى الآن، لم تلاحق أميركا سوى المسؤولين المرتبطين بحزب الله، الميليشيا الشيعية- الحزب السياسي. ويرفض مسؤول كبير الحديث عن فرض عقوبات على “رجالنا”. وتقول دوروثي شيا، سفيرة أميركا في لبنان، إن السيد باسيل عرض “الانفصال عن حزب الله بشروط معينة”. ويبدو أن النص الضمني هو أن السياسيين الفاسدين يمثلون مشكلة فقط إذا اختاروا الشركاء الخطأ.

يصر المدافعون عن سياسة ترامب على أنها تحتاج ببساطة إلى مزيد من الوقت حتى تعمل، وهي حجة من المستحيل دحضها الآن. وفي الأثناء، يترك السيد ترامب منصبه مع نفوذ إيران سالماً غير منقوص ومع تسريع في برنامجها النووي. وفي الحقيقة، يمكن أن تكون العقوبات أداة مفيدة في السياسة الخارجية، ولكنها لا يمكن أن تكون الأداة الوحيدة.

*نشر هذا التقرير تحت عنوان:

Donald Trumps sanctions in the Middle East have had little effect