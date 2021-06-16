عقوبات جديدة تضرب الفيصلي والرمثا

عمان – الغد – ضربت عاصفة من العقوبات الجديدة، عدة أندية من أبرزها ناديا الفيصلي والرمثا، بعد أن كشفت لجنة أوضاع اللاعبين عن جملة من القرارات والعقوبات.

وبلغت قيمة العقوبات على الفيصلي حوالي 62 ألف دينار، فيما بلغت العقوبات المفروضة على الرمثا حوالي 35 ألف دينار، إلى جانب تعرض أندية أخرى لعقبات، مثل سحاب وشباب العقبة وكفرسوم وغيرها من الأندية.

ونال الفيصلي والرمثا النصيب الأكبر من العقوبات، وبمبالغ مالية كبيرة، حيث تم الحكم على الفيصلي على سبيل المثال بدفع 14 ألف دينار لحسونة الشيخ، و14400 دينار لهيثم الشبول، و25 ألف دينار لأنس بني ياسين.

ومن ضمن القرارات الأخرى التي كشفت عنها لجنة أوضاع اللاعبين: إلزام الرمثا بدفع 15500 دينار للمدرب عادل يوسف، ودفع مبلغ 4100 دينار لحارس مرمى الرمثا السابق مالك شلبية، والفيصلي بدفع 2600 دينار لمدرب الحراس عبدالرؤوف الكتة، والفيصلي بدفع 1750 دينارا للاعب عامر أبو هضيب، وسحاب بدفع 2930 دينارا للمدرب كامل جعارة، وشباب الأردن بدفع 4150 دينارا لمدرب الحراس علي محمود، والفيصلي بدفع 4800 دينار لمدرب اللياقة البدنية الدكتور غازي الكيلاني، وسحاب بدفع 1000 دينار للاعب عمار البطاينة، والرمثا بدفع 4300 دينار للاعب عادل الداود، والسلط بدفع 1934 دينارا للاعب عمر شطناوي، الحكم بفسخ عقد لاعب الفيصلي سيف بشابشة، وإلزام نادي شباب العقبة بدفع 3580 دينارا للاعب محمود الصانوري، إلزام الطرة بفسخ عقد اللاعب محمد البشير ودفع 2000 دينار، إلزام الفيصلي بدفع 14400 دينار للمدرب هيثم الشبول، وسحاب بدفع 10200 دينار للاعب موسى الزعبي، والرمثا بدفع 3600 دينار للاعب محمد راتب الداود، والبقعة بدفع 1400 دينار للاعب محمد مصطفى أبو داود، وذات راس بدفع 3000 دينار للاعب سمير قازان، والفيصلي بدفع 25 ألف دينار للاعب أنس بني ياسين، وشباب العقبة بدفع 1150 دينارا للاعب أنس الخلايلة، والفيصلي بدفع 14 ألف دينار للمدرب حسونة الشيخ، والرمثا بدفع 8120 دينارا للاعب رأفت الربيع، وشملت قرارات لجنة أوضاع اللاعبين، مزيدا من العقوبات لأندية في الدرجة الأولى أيضا. – (أخبار النجوم)

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