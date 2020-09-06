عقوبات لمن يُشغّل الموظفين تحت أشعة الشمس

عمان- الغد- أصدر وزير العمل نضال فيصل البطاينة اليوم الأحد تعميما يلزم فيه أصحاب العمل عدم تشغيل العاملين في أي من الأعمال في مواقع العمل المكشوفة والمعرضة لأشعة الشمس وبشكل مباشر خلال فترة الذروة الممتدة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وإلى الساعة الثالثة عصراً، وذلك نظرا للظروف الجوية السائدة التي تشهدها المملكة وارتفاع درجات الحرارة لمستويات غير مسبوقة في هذه الأيام.

وأشار التعميم إلى أن لصاحب العمل الطلب من العامل تعويض تلك الساعات في الفترات الصباحية أو المسائية وذلك إلى حين انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها المملكة.

وشدد تعميم الوزير على ضرورة التزام أصحاب العمل بمعايير السلامة والصحة المهنية والإرشادات الصادرة بهذا الخصوص من وزارة العمل لحماية العاملين في مثل هذه الظروف وتوفير بيئة عمل ملائمة ومناسبة لهم، وعدم تعريضهم لأي مخاطر أثناء العمل، مؤكدا أن صاحب العمل الذي لا يلتزم بهذا التعميم سيعرض نفسه للعقوبات الواردة في المادة (84) من قانون العمل.