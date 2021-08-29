عقوبات مالية على ناديي الوحدات والسلط

عمان – الغد – قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم تغريم نادي السلط مبلغ 500 دينار، بناء على تقرير مراقب المباراة بشأن جمهور الفريق في مباراة السلط مع شباب العقبة والتي جرت يوم 18 من شهر آب (اغسطس) الحالي، كما قررت اللجنة تغيرم نادي الوحدات مبلغ 750 دينار بناء على تقرير مراقبة مباراة الوحدات والفيصلي في المباراة التي جرت يوم 18 الشهر الحالي.

وتقرر ايقاف لاعب النادي الفيصلي ابراهيم حمدان مباراة رسمية وتغريمه 200 دينار، خلال مباراة فريقه امام الوحدات بدوري تحت 17 سنة للاندية المحترفة، كما قررت اللجنة ايقاف لاعب اتحاد الرمثا عبيده الرشدان 6 اشهر من تاريخ اصدار العقوبة، وتغريمه مبلغ 600 دينار في مباراة فريقه تحت 15 سنة امام كفرجايز، وتخسير نادي صما 0-4 مباراته امام الطره ضمن دوري تحت 17 سنة للاندية غير المحترفة، وتغيرم ناديه الفي دينار.

وقررت اللجنة ايقاف مسؤول اللوازم بنادي اتحاد مادبا محمد جمال 6 مباريات رسمية متتالية وتغريم النادي 500 دينار، وذلك عقب مباراة فريق امام العالية بدوري تحت 17 سنة للاندية غير المحترفة، وايقاف لاعب اتحاد مادبا صالح الطرمان مباراتين وتغريمه مبلغ 400 دينار لذات تقرير المباراة.

كما تقرر ايقاف مدرب نادي بشرى يوسف عبابنة 6 مباريات رسمية وتغريمه 500 دينار، بناء على تقرير مراقب مباراة الفريق امام كفر جايز بدوري تحت 17 سنة للاندية غير المحترفة، واعتبار نادي بشرى خاسرا للمباراة 0-3، وغرامة مالية 300 دينار.