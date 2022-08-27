عقوبة تنتظر البزور وسريوة وتجاوز عن مخالفة خير والحوامدة

خالد الخطاطبة



عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

المجالي تفتتح سجلها التهديفي بالدوري الروماني وتعود

افتتحت المحترف الأردنية في فريق اولمبيا كلوج الروماني آية المجالي، سجلها التهديفي مع الفريق، عندما سجلت هدفا من اصل 7 فاز بها فريقها أمس على فريق تارغو موريس، في أولى مباريات الدوري الروماني.

وسجلت آية المجالي الهدف الثاني لفريقها، في أولى مباريات أولمبيا كلوج في الدوري الروماني الذي يشهد عادة إثارة وندية.

وينتظر أن تكون المجالي قد عادت إلى عمان فجر اليوم الأحد، للالتحاق بصفوف المنتخب الوطني للسيدات الذي يستعد لبطولة غرب آسيا التي تنطلق يوم غد في عمان.

عقوبة بانتظار البزور وسريوة وتجاوز عن خير والحوامدة

تفيد المعلومات أن تقرير مراقب مباراة الوحدات وشباب الأردن، التي جرت أول من أمس الجمعة، سيتضمن إدانة لتصرفات المدير الفني لشباب الأردن وسيم البزور، ولاعب فريق الوحدات أحمد سريوة، لتصرفاتهما بعد انتهاء المباراة.

ووفق المعلومات فإن التقرير لن يتضمن كل التجاوزات، وسيكتفي بتجاوزات مهمة قد تفضي لعقوبات الاقصاء لعدد من المباريات.

وتشير الأنباء أيضا أن التقرير سيتخطى تجاوزات قام بها رئيسا الناديين سليم خير وبشار الحوامدة، بنزولهما إلى ارض الملعب بعد المباراة، حيث لن يتضمن التقرير الإشارة إلى هذا التجاوز، كون خير والحوامدة نزلا إلى أرض الملعب لتهدئة الأوضاع واللاعبين.

أبو طعيمة يعود لتدريب الجزيرة وسؤال حول المحترف العراقي

عاد المدرب أمجد ابو طعيمة، لتولي مهمة المدير الفني لفريق الجزيرة لكرة القدم، بدلا من عامر عقل الذي عاد لشغل مهمة المدرب العام.

وجاء هذا القرار على خلفية تردي نتائج الفريق في دوري المحترفين، واقترابه أكثر وأكثر من الهبوط للدرجة الأولى، في حال لم ينتفض الفريق في المباريات المقبلة.

وسبق لابو طعيمة وأن درب الجزيرة، قبل أن ينتقل لتدريب منتخب الناشئين، ومن ثم الحسين إربد، قبل أن يعود للجزيرة.

إلى ذلك أثار عدم اشراك المحترف العراقي في فريق الجزيرة وليد بحر، في المباريات، علامات استفهام حول التعاقد معه، خاصة وأن البعض يبرر عدم إشراكه بسبب غياب الجاهزية البدنية والفنية.

ويرى البعض أن النادي يتحمل مسؤولية التعاقد مع هذا اللاعب في حال عدم الجاهزية الفنية والبدنية، في ظل ضيق الوقت والحاجة لمحترف جاهز لمرحلة الإياب.

وتفيد المعلومات أن مدرب الجزيرة عقل، واثناء مهمة قيادة الفريق، لم يطلب التعاقد مع المحترف العراقي بحر الذي جاء عبر أحد الاشخاص.

سحاب يفسخ عقد السنغالي ديمبا دياكيتي

فسخ نادي سحاب، عقد المحترف السنغالي ديمبا دياكيتي، بسبب عدم جاهزيته البدنية والفنية التي تحتاج إلى حوالي شهر ونصف للوصول إلى الجاهزية الكاملة.

وشارك ديمبا مع سحاب في مباراته أمام الوحدات بمرحلة الاياب من الدوري، حيث لم يقدم الإضافة المطلوبة، ما دفع النادي لفسخ عقده، مستندا إلى بند في العقد يتيح للنادي ابعاد اللاعب في حال لم يكن جاهزا فنيا وبدنيا.

الكتة مدربا مؤقتا لحراس الجزيرة

باشر عبدالرؤوف الكتة، مهمته مدربا لحراس مرمى فريق الجزيرة لكرة القدم، خلفا للمدرب وسام حزين الذي قدم استقالته على خلفية عدم تسلمه لمستحقاته المالية.

والتحق الكتة بتدريبات الفريق، أملا في مساعدة النادي على الهروب من شبح الهبوط، علما أن الكتة جاء إلى الجزيرة بشكل مؤقت، على أن يغادر الفريق قريبا.

رياضيون يستذكرون قصة “شرارة” مع المنتخب

استذكر عدد من الرياضيين، قصة اللاعب محمد أبو زريق “شرارة” مع المنتخب الوطني، خلال بطولة كأس العرب، التي جرت في قطر العام الماضي، وكيف تم استثناء اللاعب من خيارات المنتخب، قبل أن يتم استدعاؤه خلال مجريات البطولة، بعد ضغوطات شعبية، إلى جانب تعرض اللاعب أنس العوضات لإصابة.

وجاء حديث الرياضيين، بعد متابعتهم لمباراة ودية لشرارة مع فريقه الجديد الترجي التونسي، معتبرين أن مثل هذا اللاعب لا يمكن اطلاقا استثناؤه من خيارات المنتخب الوطني، لموهبته الفنية العالية وقدرته على اثراء المنتخب في كل مبارياته.

وأكد المتابعون أن المنطق يفرض أن يكون شرارة لاعبا اساسيا في المنتخب في الفترة المقبلة، في ظل موهبته واحترافه في فريق كبير بحجم الترجي.

مؤتمر صحفي لمدربي منتخبات السيدات في غرب آسيا

يعقد اتحاد غرب آسيا، عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا في فندق ريجنسي، لمدربي المنتخبات المشاركة في بطولة غرب ىسيا للسيدات لكرة القدم، التي تنطلق في عمان، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

ويشارك المنتخب الوطني للسيدات في البطولة، إلى جانب منتخبات سورية وفلسطين ولبنان.

صالح يصل المدينة المنورة وعكوبة إلى أبها

وصل المحاضران الآسيويان زياد عكوبة وديان صالح إلى السعودية يوم أمس السبت، للمشاركة في الإشراف على دورة التدريب الآسيوية “بي”، التي تقام تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم. ووصل صالح إلى المدينة المنورة، فيما وصل عكوبة إلى مدينة أبها، للإشراف على دورة “بي” التي تقام في مختلف انحاء السعودية، حيث فضل الاتحاد السعودي، الاستعانة بمحاضرين عرب لتغطية هذه الدورات بالتشارك مع المحاضرين السعوديين.

عجلون يخاطب اتحاد الكرة

خاطب نادي عجلون، الأمين العام لاتحاد كرة القدم سمر نصار، لتقديم اقتراح يقضي برفع عدد فرق الدرجة الثالثة المتأهلة إلى الدرجة الثانية، خاصة وأن فريق عجلون خسر مباراة الصعود الفاصلة أمام فريق الريان بفارق الركلات الترجيحية بعد ظلم واضح وفق تعبير النادي.

الخطاب الذي حمل توقيع رئيس النادي رجائي الصمادي، أعتبر أن تواجد فريق يمثل محافظة عجلون في دوري الثانية، يثري المنافسات، ويساهم في توسيع رقاع المنافسة، ما يصب في مصلحة الكرة الأردنية. وتمنى نادي عجلون، أن يعيد اتحاد الكرة النظر في عدد الفرق المتأهلة للدرجة الثانية، بما يضمن صعود فريق عجلون.



كواليس النجوم



• نادي ذات راس خاطب اتحاد كرة القدم، لابلاغه بالانسحاب من دوري أندية الدرجة الثانية، بسبب مصاعب مالية، والمطالبة أيضا باعفائه من غرامة الانسحاب، أسوة بنادي منشية بني حسن الذي سبق وأن انسحب ايضا لنفس الأسباب.

• مدير فني لأحد أندية المحترفين لكرة القدم، وبخ لاعبيه في غرفة الملابس بشكل غير مسبوق، بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق.. المدير الفني خرج عن طوره بعد المباراة، وراح يكيل عبارات التوبيخ للاعبين.

• مدرب أحد أندية المحترفين لكرة القدم، اتهم المحترف الأجنبي في الفريق بالتعالي على زملائه وفي الملعب.. المدرب توقع أن هذا المحترف جاء إلى الأردن كمحطة عبور إلى الدوريات الخليجية.

• وكيل أعمال لاعبين، حاول جاهدا تسويق محترف عربي في أحد الأندية المحلية، من خلال ارسال صورة لمعدة اللاعب وهو يتدرب على الشاطئ (تشبها باللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو).. الوكيل أبلغ النادي أن اللاعب يتمتع بمعدة قوية ورائعة، وانه يحتاج لبعض الوقت للجاهزية الكاملة…الوكيل فشل في تسويق اللاعب بسبب رفض مدرب الفريق.

• اللاعب عدي الصيفي المحترف في فريق القادسية الكويتي، سجل الهدف الأول لفريقه في مرمى فريق الساحل، في افتتاح منافسات الجولة الأولى من الدوري الكويتي..المباراة انتهت بفوز القادسية بنتيجة 3-2.

