“عقول تتشكل”.. مهرجان الشارقة القرائي للطفل ينطلق ليحقق بيئة قرائية وإبداعية

ديمة محبوبة

الشارقة – افتتح حاكم الشارقة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أمس الدورة الـ14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار “عقول تتشكل”، ويستمر خلال الفترة من 3 حتى 14 مايو الحالي، في “مركز إكسبو الشارقة”.

وحضر الحفل نائب حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، ووزير التسامح والتعايش الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، والمؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة “كلمات” الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، ووزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، وعددا من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية وممثلي القطاع التعليمي في الدولة.

وتجول حاكم الشارقة في أرجاء المهرجان الذي يضم 141 دار نشر عربية وأجنبية، وينظم 1732 فعالية يشارك فيها 457 ضيفا من 66 دولة، من كبار الكتّاب والأدباء والفنانين والناشرين والرسامين.

وزار أجنحة وزارة التربية والتعليم وبيت الحكمة وهيئة الشارقة للتعليم الخاص ودائرة الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، مستمعاً سموه إلى شرح حول برنامج المهرجان والجهات المشاركة فيه وما يوفره للأطفال واليافعين وعائلاتهم من معارض ومنصات تعليمية وإبداعية متنوعة.

كما عرج حاكم الشارقة على منصات جمعية الإمارات للناشرين، ودائرة الثقافة ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بالإضافة إلى مؤسسة كلمات وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ومؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مطلعاً سموه على أبرز ما تقدمه الجهات المشاركة للأطفال واليافعين من فعاليات وأنشطة تساهم في تنمية مهاراتهم وسلوكياتهم التعليمية.

وتوقف حاكم الشارقة خلال زيارته جناح هيئة الشارقة للكتاب عند ركن الكتب المصورة “كومكس”، الذي يقدم 323 فعالية وورشة عمل وجلسة حوارية وعرضاً جوالاً، بمشاركة 15 مبدعًا من 4 دول، وتجوّل في “معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل” الذي يقام بمشاركة مئات الرسامين العالميين.

ويستهدف المهرجان في دورته الجديدة تعزيز جهود إمارة الشارقة الرامية إلى توفير بيئة قرائية وإبداعية شاملة تُعنى بجوانب تثقيف وصقل مواهب الأطفال والناشئين، وتوجه لعائلاتهم برامج تجعلهم شركاء في تحفيز أبنائهم على القراءة واتخاذ الكتاب وسيلة للتعلم وتعزيز بناء القيم والحفاظ على الهوية الأصيلة، من خلال استدامة الارتباط بمكونات الثقافة العربية ورفد مكتبات الأطفال بما يثري محتواها.

ويجمع المهرجان أفراد الأسرة والمهتمين بثقافة الطفل في فعالياته على مدار 12 يومًا، حيث استقطب 93 دار نشر عربية و48 دار نشر أجنبية، وجاءت الإمارات متصدرة للمشاركين بـ77 ناشرًا، لتحل بعدها لبنان والمملكة المتحدة وسورية والأردن ومصر والكويت والسعودية والولايات المتحدة وأستراليا والهند والباكستان والجزائر والعراق.

وينظم المهرجان 946 فعالية خاصة بالأطفال، و136 عرضًا فنيًا ومسرحيًا وغنائيًا، بالإضافة إلى عروضٍ جوالة وسيمفونيات غنائية يشارك فيها 16 فنانًا، كما يشارك في فعاليات الركن الثقافي 68 ضيفًا من الفنانين والكتاب والمبدعين، فيما يستضيف ركن الطهي 13 من مشاهير الطهاة من 9 دول، يُقدّمون 33 ورشة تفاعلية تجمع بين متعة فن الطهي وتعريف الجمهور على ثقافات بلدان مختلفة.

وأعدّ المهرجان لمحطة التواصل الاجتماعي 72 جلسة وورشة عمل يتناول من خلالها عدد من صُنّاع المحتوى مواضيع تهم جمهور وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي كبارًا وصغارًا.

ولتحقيق رسالته في إثراء مخيلة الأطفال يستقبل المهرجان زواره في هذه الدورة بـ1732 فعالية تتناسب مضامينها مع مكانته كأكبر مهرجان لكتب الأطفال وأكبر حدث في المنطقة يوفر للصغار وعائلاتهم ما يعزز لديهم ثقافة القراءة، ويفتح أمام المشتغلين بأدب الطفل آفاق تطوير المحتوى الإبداعي والارتقاء بكتب الأطفال عربيًا وعالميًا.

يستقطب المهرجان 457 ضيفاً من 66 دولة، من كبار الكتّاب والأدباء والفنانين والناشرين والرسامين والمشاهير الذين يخاطبون الجمهور من خلال عدة منصات متخصصة، تلبي أنشطتها اهتمامات زوار المهرجان الذي يقترب من استكمال عقد ونصف العقد على انطلاقه، مجسدًا أحد ملامح المشروع الحضاري لإمارة الشارقة في الاهتمام بتنمية الوعي وترسيخ رعاية أدب الطفل، ضمن الدعم الشامل الذي توليه الإمارة لصناعة الكتاب وتعزيز دور المكتبات محليًا وعالميًا.

كما تتوزع أنشطة المهرجان على 6 محطات تغطي موضوعات متنوعة تستهدف تقديم محتوى للزوّار يجمع بين الترفيه والتعلّم وتطوير المهارات واستكشاف المواهب، حيث يمكن للأطفال وعائلاتهم التنقل بين محطاته للاستفادة من العروض المسرحية والفنية والفعاليات الثقافية، والأجنحة التي تضم دور النشر المشاركة، ومعرض الشارقة لرسوم كتب الطفل، ومنصات ورش العمل، وفعاليات ركن الطهي، وركن الكتب المصورة، وجلسات محطة التواصل الاجتماعي.

كما يمكن للعائلات التي تصطحب أطفالها إلى المهرجان اقتناء أحدث الإصدارات من معرض كتب الأطفال الذي يجمع 141 دار نشر توفر محتواها من القصص والكتب التعليمية، وتغطي مختلف الفنون الإبداعية في مجال أدب الطفل، وتعكس تطور صناعة النشر التي تستهدف تقديم أعمال ترتقي بوعي الأطفال واليافعين وتجعل القراءة جزءًا من حياتهم اليومية.

وأمام أولياء الأمور والمهتمين بجوانب التربية وأدب الطفل فرصة الاستفادة من محاور برنامج الفعاليات الثقافية الذي يطرح خيارات متنوعة من خلال 21 جلسة حوارية يشارك فيها 68 ضيفًا من 21 دولة عربية وأجنبية، ومن بينها جلسة بعنوان “مهارات الذكاء العاطفي وأهمية تعلمها مبكراً”، يتحدث فيها من الإمارات الدكتورة مايا الهواري، ومن لبنان لوركا سبيتي، ومن كندا الدكتورة لويس لامبرت، وجلسة بعنوان “الرابط المشترك بين الذكاء الاصطناعي والمناهج الدراسية وكتب الأطفال”، تشارك فيها الدكتورة كريمة مطر المزروعي، من الإمارات، والكاتبة المصرية أمل فرح، ومن بريطانيا روز ويلفورد، فيما يشارك ثلاثة كتاب هم شريفة موسى، من الإمارات، وهيثم يحيى الخواجة، من سورية، وروستين أبل، من الهند في جلسة بعنوان “أهمية وجود المسرح في المناهج التعليمية”.