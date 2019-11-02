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“معاكس للسير” يتسبب بإصابة 16 بحادث في إربد (صور)

منذ 27 دقيقة

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عمان- الغد- أصيب 16 شخصاً اليوم السبت، إثر حادث تصادم بين باص عمومي (نقل متوسط) بمركبة أخرى خصوصية (ركوب صغيرة)، في منطقة وادي أبي سعيد / ضمن اختصاص مركز أمن الكورة / غرب إربد.

وبحسب إدارة السير فإنه الحادث نتج عن “خطأ المسير عكس اتجاه السير بشارع مفصول بجزيرة وسطية، من قبل إحدى المركبتين المشتركتين في الحادث”.

وقد قامت كوادر الدفاع المدني بالتعامل مع الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقل 16 إصابة لمستشفى الأميرة راية الحكومي لتلقي العلاج، حيث خرج منهم (6) اصابات، وحصل (10) مصابين على تقارير طبيه تصف حالتهم العامة بالمتوسطة.

في حين شُكلت لجنة من شعبة التحقيق المروري في إدارة السير لتنظيم المخططات الكروكية حسب الأصول.

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