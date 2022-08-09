علاقاتنا الاجتماعية في الصغر تحدّد “رواتبنا” في الكبر.. دراسة

كشفت نتائج دراسة جديدة أن معاشرة الأطفال الفقراء لأصدقاء من طبقات ثرية، تزيد من فرص حصولهم على مرتبات أعلى في المستقبل.

واستندت هذه الدراسة، التي شارك فيها علماء من هارفرد وستانفورد وجامعة نيويورك، بحسب “روسيا اليوم”، إلى بيانات أكثر من 72 مليون أمريكي على فيسبوك.

ووجد الباحثون أنه إذا كان طفلا من عائلة منخفضة الدخل، يعيش في منطقة، حيث 70٪ من أصدقائه أثرياء، فإن دخل هذا الطفل سيزيد بمعدل 20٪ في المستقبل.

ويلفت العلماء إلى ارتباط قوي بين العاملين، ويشكل مؤشرا مهما لمعرفة مستوى الرواتب.

لكن هذا البحث ألقى الضوء أيضا على الحواجز الطبقية في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الأفراد من ذوي الدخل المنخفض لا يتمتعون بفرص كبيرة للتواصل مع الأفراد ذوي الدخل المرتفع.

ولطالما ربط الباحثون بين عامل العلاقات الاجتماعية وعوامل أخرى متمثلة بالمساواة في الدخل والفرص الاقتصادية في المجتمع.

ولكن حتى وقت قريب، كان من الصعب الحصول على بيانات واسعة النطاق لدعم هذه الفرضية.

ويعتقد البحث الجديد أن تكوين صداقات في المدرسة مع أطفال من عائلات مرتفعة الدخل، يمكن أن يساعد في توسيع طموحات الطفل وتطلعاته، أو توفير إمكانية الوصول إلى المعلومات وفرص عمل أفضل بمساعدة أصدقائهم.

كما تقدم الدراسة تفسيرات أخرى لهذه الفرضية: إذ قد يكون للأسر منخفضة الدخل التي تختار العيش في منطقة تتمتع بمعدلات دخل أعلى، خصائص ديمغرافية قد تؤثر على أطفالهم للتقدم في السلم الاجتماعي، أو قد يتخذون خيارات للاستثمار في تعليم أطفالهم.