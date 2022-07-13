علاقة حب تجمع برادلي كوبر مع سياسية مسلمة

ولدت علاقة حب جديدة تجمع بين النجم الأمريكي، برادلي كوبر، ونائبة رئيس الموظفين لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ومساعدتها، هوما عابدين.

ولدت هوما في كالامازو في ولاية ميشيغان، وبعمر السنتين انتقلت برفقة عائلتها إلى جدة في السعودية، حيث كان والداها يعملان كمدرسين.

عادت هوما إلى الولايات المتحدة الأمريكية حينما بغلت الـ18 ربيعًا من عمرها للدراسة في جامعة جورج واشنطن.

والد هوما، سيد زينول عابدين، ولد في الهند البريطانية في عام 1928، وتخرج من جامعةة عليكرة الإسلامية، وحصد شهاة الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا، لكنه توفي في عام 1993.

أما والدتها، صالحة محمود عابدين، باكستانية حصلت على الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا، وتعمل حاليًا أستاذة مشاركة في علم الإجتماع في جامعة دار الحكمة في جدة، وهي أول كلية للبنات في السعودية.

اقرأ أيضاً: