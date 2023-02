علاقتك في خطر.. لو كنت تستخدم هذه العبارات “السامة”

إسراء الردايدة – تنحدر العلاقات بسرعة عندما يتحدث أحد الشريكين أو كليهما مع بعضهما البعض بازدراء.

فالازدراء خطير، لأنه لا يهاجم شخصية الشخص فحسب، بل يتخذ موقفًا يتفوق عليه، بحسب الاختصاصية النفسية في جامع هارفارد كورتني اس وارن، ومؤلفة كتاب “Letting Go of Your Ex”. إنها متخصصة في الزيجات وإضافة الحب والانفصال، وتلقت تدريبها السريري في كلية الطب بجامعة هارفارد. لقد كتبت ما يقرب من 50 مقالة في المجلات.

وعندما نتواصل بهذه الطريقة، قد نتعامل مع الآخرين بعدم احترام، أو نسخر منهم، أو نستخدم لغة جسد رافضة مثل تقليب العين أو الشفتين وحركات الفم، بحسب موقع cnbc.com.

فما العبارات “السامة” التي يمكن أن تدمر علاقتك ببطء؟

إذا لاحظت أن أيًا من هذه العبارات تأتي منك أو من شريكك، فإن علاقتك في مشكلة: