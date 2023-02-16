علاقتك في خطر.. لو كنت تستخدم هذه العبارات “السامة”

إسراء الردايدة – تنحدر العلاقات بسرعة عندما يتحدث أحد الشريكين أو كليهما مع بعضهما البعض بازدراء.
فالازدراء خطير، لأنه لا يهاجم شخصية الشخص فحسب، بل يتخذ موقفًا يتفوق عليه، بحسب الاختصاصية النفسية في جامع هارفارد كورتني اس وارن، ومؤلفة كتاب “Letting Go of Your Ex”. إنها متخصصة في الزيجات وإضافة الحب والانفصال، وتلقت تدريبها السريري في كلية الطب بجامعة هارفارد. لقد كتبت ما يقرب من 50 مقالة في المجلات.
وعندما نتواصل بهذه الطريقة، قد نتعامل مع الآخرين بعدم احترام، أو نسخر منهم، أو نستخدم لغة جسد رافضة مثل تقليب العين أو الشفتين وحركات الفم، بحسب موقع cnbc.com.
فما العبارات “السامة” التي يمكن أن تدمر علاقتك ببطء؟
إذا لاحظت أن أيًا من هذه العبارات تأتي منك أو من شريكك، فإن علاقتك في مشكلة:
- “أنت لا تستحقني”
اللغة التي تعكس الازدراء تنقل إلى شريكك أنك تعتقد أنه أقل منك، مما قد يضر باحترامه لذاته.
على سبيل المثال: “أنت محظوظ لأنني تحملتك”
ماذا تقول بدلاً من ذلك: “أنا لا أرى الشراكة بيننا في الوقت الحالي وهذا مؤلم”، اذكر كيف تشعر بطريقة هادئة وصادقة.
- “توقف عن السؤال إذا كنت بخير. أو هل كل شيء على ما يرام؟ “. (عندما لا يكون).
حيث تمنع اللغة العدوانية السلبية الشركاء من الحديث عن مشاكلهم بطريقة مباشرة ومنفتحة. وهذا يجعل من الصعب حل الصراع، ويمكن أن يجعل الطرفين يشعران بعدم الأمان.
ماذا تقول بدلاً من ذلك: “أنا مستاء حقًا، لكنني لست مستعدًا للحديث عن ذلك بعد”. بدلاً من تجاهل مشاكلك، خذ بعض الوقت لمواجهتها والتفكير فيها.
- “أنت مثير للشفقة”
التنابز بالألقاب أو الشتم بسمة سلبية يعقد هوية الشخص الآخر، هويته: حيث قد يكون فردا يتمتع بمجموعة من الخصائص، والتي قد لا نحبها.
ماذا تقول بدلاً من ذلك: «لا أحب الطريقة التي تعاملت بها مع هذا الموقف». عبر عما فعلوه ولم يعجبك، ولماذا أزعجك ذلك.
- “أنا أكرهك”.
اللغة التي تعكس ما تشعر به في لحظة انفعالية وعاطفية ولا تمثل ما تشعر به في الحقيقة تكون مضرة في الصورة الأكبر للوضع، فالإفراط في تكوين المشاعر اللحظية يخلق انعداما للأمن حتى في اللحظات الجيدة. قد يفكر شريكك: “هل يحبونني حقًا الآن، على الرغم من أنهم قالوا: “أنا أكرهك الأسبوع الماضي؟”.
ماذا تقول بدلاً من ذلك: “من الصعب بالنسبة لي أن أكون حولك الآن أو بالقرب منك”. خذ دقيقة لتهدأ قبل أن تقول شيئًا غير صحيحا، حتى لو كان ذلك صحيحًا في الوقت الحالي.
- “أنت والد سيئ”
يعرف الشركاء نقاط انعدام الأمن لدى بعضهم البعض. اللغة التي تستغل نقاط الضعف هذه ليست مؤذية فحسب – بل إنها تقوض الثقة من خلال أخذ ضعف شخص ما واستخدامه لجعل نفسك تبدو وكأنك الشخص الأفضل.
إذا كنت تكافح لتأديب طفلك، على سبيل المثال، فقد يقول شريكك: “أنت تدلل طفلنا كثيرًا، وذلك لأن والدتك فعلت هذا أيضا”.
ماذا تقول بدلاً من ذلك: “أعتقد أن هذا الوضع يثير مشاكل من ماضيك. كيف يمكننا حله معا؟” .
الاعتراف باحترام المناطق والمجالات الحساسة لدى الطرف الآخر والتواصل بطريقة لا تبدو وكأنها هجوما على شخصيتهم، يحسن العلاقة.
- “لقد أصبت بالجنون”.
اللغة التي تتلاعب بالواقع أو تحرفه بقصد يجعل شريكك يشك في نفسه تسمى التلاعب النفسي وهي تقوض تصورهم للواقع.
على سبيل المثال، في لحظة دفاعية، قد تقول: “أنت هذيان. هذه المشكلة كلها في رأسك”.
ماذا تقول بدلاً من ذلك: “أعتقد أن ردك على هذا الوضع يزيد الأمر سوءًا”. عبر عما لا يعجبك في تصرفات شريكك بطريقة بناءة، بدلاً من محاولة التلاعب به للتصرف بالطريقة التي تريدها.
- “أنت متطلب جدا”
عندما تستخدم لغة تقول: “إن شريكك مزعج أو يخنقك أو يزعجك بشكل عام، فهذا يشير إلى أن احتياجاته تهمك”.
ماذا تقول بدلا من ذلك: “أعرف أنك تطلب اهتمامي، لكنني أشعر بالاختناق وأحتاج إلى بعض المساحة”.
- “لقد اكتفيت من ذلك” أو “لقد سئمت من هذا”
اللغة التي تهدد بإنهاء العلاقة -مثل “سأغادر” أو “لقد انتهيت” أو “أريد الانفصال”- تخلق عدم الاستقرار وانعدام الأمن.
قد يواجه شريكك صعوبة في الوثوق بك إذا شعر بأنك ستهرب منه، مما يحد من المودة بينكما.
ماذا تقول بدلا من ذلك: “أنا مستاء حقًا الآن وأحتاج لوقت وحدي” أو “نحتاج إلى إجراء محادثة جادة حول علاقتنا”.
بشكل عام، لا تهدد بالمغادرة إلا في حالة قصدت ذلك فعليا ولديك نية بتحمل تبعات الأمر.
كيف يتواصل الأزواج
في العلاقة الصحية؟
التواصل مهارة تتطلب الممارسة والجهد المتعمد. فيما يأتي ثلاثة أشياء يفعلها الأشخاص في العلاقات الصحية:
- استخدام “أنا”: تحدث من تجربتك. بدلاً من التركيز على شريكك والإشارة إلى عيوبه أو عيوبها، تحدث عن مشاعرك وتصوراتك وملاحظاتك.
- قل “شكرًا”: فتقدير الشريك والتعبير له عن ذلك أمر مهم ويقوي مشاعر التواصل بينكما.
- تحمل المسؤولية: اعتذر عن مسؤوليتك في إحداث خلل بعلاقتكما وإلحاق الضرر بها، واسع جاهدًا لتقدم أفضل ما لديك.