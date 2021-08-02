علامات استفهام حول ارتفاع أسعار الألبان والحكومة تدرس الرد

عمان-الغد- بعدما رفعت شركة ألبان محلية أسعار بعض منتجاتها أخيرا بنسب تراوحت بين 4 و20 % تفاعلت جهات حكومية وممثلون عن القطاع الخاص مع هذا الملف الجديد الذي بدا “مفاجئا” لاسيما وأنه يطال سلعة أساسية يصعب الاستغناء عنها.

وزارة الصناعة والتجارة والتموين أكدت أنها تدرس أسعار الألبان لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة “إن وجدت مغالاة في الأسعار”، لكن جمعية حماية المستهلك أكدت أن رفع الأسعار الأخير ينقض اتفاقا مسبقا بين الحكومة ومصانع الألبان لتحديد قائمة أسعار استرشادية محددة للعام 2019 بحيث يتراوح سعر الكيلو بين 1.20 دينار و1.25 دينار/كغم للمستهلك فيما ارتفعت الأسعار أخيرا إلى 1.35 دينار.

حماية المستهلك لم تخف تخوفها من قيام شركات أخرى برفع الأسعار على غرار ما قامت به هذه الشركة، وطالبت وزارة الصناعة والتجارة بضرورة التدخل والقيام بدورها في تحديد السقوف السعرية وعدم السماح باختراقها.

في المقابل، أكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان أن باقي شركات ومنتجي الألبان ملتزمة بالحفاظ على استقرار الأسعار دون زيادة سعر أي منتج وعبوات من اللبن الرائب.

وأرجع الجيطان ارتفاع أسعار بعض منتجات هذه الشركة إلى جملة من الأسباب، في مقدمتها زيادة كلف الإنتاج، خصوصا فيما يتعلق بمادة البلاستيك ونوعية العبوات المستخدمة إضافة إلى أجور الشحن.

وأضاف “إذا زادت الكلف التشغيلية على المصانع لا تستطيع الاستمرار في البيع بأسعار أقل من التكلفة وتحمل خسائر”.

وبحسب الجيطان، يوجد قرابة 50 مصنعا وشركة منتجة للألبان بالمملكة، مشيرا إلى وجود منافسة قوية بينها فيما يتعلق بالجودة والسعر المنافس.

غير ان رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك د.محمد عبيدات استغرب رفع الأسعار وبين أن الجمعية تلقت العديد من شكاوى المواطنين حول زيادة أسعار الألبان من قبل إحدى كبرى الشركات المصنعة بالمملكة، مؤكدا أن ظروف “كورونا” تتطلب التعاون والتخفيف على المواطنين.

وفي تصريح جديد لرئيس جمعية ائتلاف مزارعي الأبقار ليث الحاج أكد من خلاله لـ”الغد” أن أسعار الحليب لم ترتفع من قبل منتجي الحليب، مشيرا إلى أنها ما تزال تباع لمصانع انتاج الألبان بالسعر السابق والبالغ (46) قرشا للتر الواحد.

وكانت الـ”الغد” نشرت تقريرا الأسبوع الماضي بينت فيه مطالبات الجمعيات التعاونية لمربي الأبقار “منتجي الحليب الطازج “الحكومة بوقف رفع أسعار الأعلاف عالميا ومحليا حيث وصلت إلى ارتفاع في بعض المواد إلى 100 %.

وقالت الجمعية في بيانها الصحفي الذي سلمت نسخة منه للجمعية الوطنية لحماية المستهلك وحصلت “الغد” على نسخة منه حينها إن ارتفاع أجور الشحن أدى إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الحليب 4 قروش وبناء عليه طالبت الجمعية المصانع بأن تتحمل نصف الارتفاع ونحن نتحمل النصف الآخر إلا أن طلبنا قوبل بالرفض.

وبينت الجمعية الخسائر المتراكمة على مربي الأبقار خصوصا الظروف التي تمر بها البلاد مع ارتفاع الأعباء المعيشية على المواطنين إلا أنه بقي سعر الحليب مستقرا ولم ترفع سعره بالرغم من فتح القطاعات مثل المطاعم وصالات الأفراح وعودة المناسبات حيث أصبح هناك طلب على منتجات الأجبان والألبان وبالأخص أجبان الحلويات.