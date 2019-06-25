علامات تدل على أنك لا تحصل على نوم كاف

عمان- هناك علامات معينة يرسلها الجسم لك عندما تكون لا تحصل على نوم كاف، من ضمنها العلامات الآتية، بحسب موقع “WebMD”:

– ظهور الحبوب على الوجه: إن لم تكن تحصل على نوم كاف، فجلدك سوف يظهر لك ذلك بعد حين. فقد وجدت بعض الدراسات أن هناك رابطا بين عدم الحصول على ما يكفي من النوم وبين ظهور حب الشباب. وذلك قد يكون نتيجة لسيطرة النوم على هرمونات الجسم. كما أن الحرمان من النوم يؤثر بشكل سلبي على الجهاز المناعي، مما يجعل الجسم عرضة للكثير من المشاكل.

– مشاكل في مظهر العينين: تظهر قلة النوم على العينين من خلال احمرارهما وظهور الهالات والأكياس حولهما. كما أن الشخص المحروم من النوم تظهر عليه تجاعيد وخطوط وانتفاخات تزيد عما هو الحال لدى من يحصلون على نوم كاف. وقد يكون السبب هو فقدان الجسم للترميم النسيجي الذي يحدث أثناء النوم.

– زيادة الوزن: عندما تحصل على كميات كافية من النوم تستطيع السيطرة بشكل أنسب على الهرمونات التي تؤثر على الجوع. فمن دون النوم تشعر بالرغبة بتناول أكثر مما تحتاجه من طعام، وهذا يسبب زيادة الوزن.

– الشراهة للوجبات السريعة: بعد ليلة لم تحصل فيها على النوم، تصبح أكثر عرضة لاختيار البرغر والبطاطا المقلية مقارنة بالسلطات، فالدماغ المحروم من النوم غالبا ما يميل للأطعمة غير الصحية. قد يعود ذلك إلى أن القدرة على اتخاذ القرارات والحكم على الأمور عندما تكون متعبا لا يكونان بالحدة التي تمتلكها في حالة الحصول على نوم كاف.

– الإكثار من الكافيين: قد لا يكفي مقدار الكافيين الذي تحصل عليه كل صباح لإيقاظك عندما لا تكون قد حصلت على نوم كاف. ومن الجدير بالذكر أن شرب ما يحتوي على الكافيين يساعد على اليقظة على المدى القصير، غير أن الإكثار منه يؤدي إلى الأرق والقلق على المدى الطويل.

– تقلب المزاج: يعد علامة كبيرة على الحرمان من النوم. فقد قامت إحدى الدراسات بالحد من نوم المشاركين لأربع ساعات ونصف في الليلة الواحدة لمدة أسبوع، وقد كانت النتيجة أن الأشخاص شعروا بضغط نفسي وغضب وإنهاك نفسي أكثر، غير أنهم شعروا بتحسن عندما عادوا لطبيعتهم في النوم.

– الاكتئاب: يرتبط الاكتئاب بقلة النوم ارتباطا كبيرا، كما وأنهما يشكلان معا حلقة، فالاكتئاب يؤدي إلى قلة النوم وقلة النوم تؤدي إلى الاكتئاب.

– تراجع التركيز والذاكرة: إن فقدان القليل من النوم؛ أي ساعتين فقط من أصل 8 ساعات، يؤثر بشكل كبير على التركيز والذاكرة. وهذا يجعل الشخص أقل مهارة في العمل، وحتى خلف عجلة القيادة.

ليما علي عبد

مترجمة طبية وكاتبة محتوى طبي

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