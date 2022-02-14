علامات صامتة لسرطان العظام.. لا تتجاهل “التنميل”

كشف متخصصون من المنظمة البريطانية لأبحاث السرطان عن علامات “صامتة” قد تشير إلى الإصابة بسرطان العظام.

وأشارت المنظمة إلى أن أعراض هذا المرض المميت غالباً ما تبدو وكأنها مشاكل صحية يومية غير ملحوظة، وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وينصح الأطباء بعدم إهمال بظهور آلام المفاصل التي يمكن أن تصيب الإنسان في أي عمر، وفي بعض الأحيان لا يولي المرضى الاهتمام الواجب للألم، ويوقفونه باستخدام المسكنات.

أما العرض الآخر الذي لا ينبغي تجاهله هو “التنميل”، كقاعدة عامة يظهر أثناء تطور المرض، عندما ينمو الورم ويتلف الأعصاب نصل إلى العلامة النهائية هي تصلب المفاصل.

وفي وقت سابق، أدرج الدكتور أمين سبتين، اختصاصي في عيادة هارلي ستريت كلينك البريطانية، 9 أعراض رئيسية للسرطان، وهي الألم المطول غير المبرر في أي جزء من الجسم، إذا تمت ملاحظتها لأكثر من ثلاثة أسابيع، يجب عليك استشارة الطبيب على الفور.