علامات مبكرة تؤشر على الإصابة بالاكتئاب

علاء علي عبد

عمان- بالرغم من صعوبة حكم المرء أنه مصاب بالاكتئاب لمجرد شعوره بتغييرات مزاجية، غير أن هناك علامات مبكرة يمكن أن تسهل عليه تحديد ما إذا كان يمر بتغييرات مزاجية عابرة أم أن ما يشعر به مقدمة للاكتئاب بالفعل؛ منها: