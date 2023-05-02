علامتان تدلان على أخطر أنواع السرطان

يُعرف سرطان البنكرياس بأنه “القاتل الصامت”، نظرا لعدم وجود أعراض مبكرة له يمكن رصدها، ولارتفاع معدلات الوفاة بين المصابين به، إلا أن باحثين حددوا علامتين يمكن أن يشكلا جرس إنذار مبكر للمرض.

لماذا عاد سرطان البنكرياس لدائرة الضوء؟

ظهر سرطان البنكرياس مرة أخرى في دائرة الضوء بعد أن أدى إلى وفاة الإعلامي الأميركي الشهير جيري سبرينغر، والذي تم تشخيصه قبل أشهر فقط.

يتمتع السرطان بواحد من أدنى معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة 10 سنوات مقارنة بأي سرطان آخر.

وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن 5 بالمئة فقط من الأشخاص المصابين بالمرض يعيشون لأكثر من عقد من الزمان بعد التشخيص.

نظرا لمعدل وفيات المرض، فإن معرفة الأعراض أمر بالغ الأهمية.

وفقا للخبراء، يُعرف سرطان البنكرياس بأنه مرض صامت بسبب الأعراض التي لا تظهر عادة في المراحل المبكرة.

لكن الباحثين حددوا اثنين من الأعراض المبكرة غير المعروفة، والتي ستمكن الأطباء من تشخيص المرض بشكل أفضل.

اصفرار الجلد (اليرقان) والنزيف في المعدة أو الأمعاء، يعتبران من أخطر الأعراض المرتبطة بالمرض.

وجد الباحثون علامتين أقل شهرة وغير معترف بهما من ضمن علامات التحذير من سرطان البنكرياس، وهما العطش المتزايد والبول الأصفر الداكن والتي تم تحديد هذه الأعراض في دراسة أجريت العام الماضي، وفقا لما جاء في موقع سكاي نيوز

ماذا قال خبراء؟

عالم البيانات في جامعة أكسفورد، الدكتور ويتشي لياو، قال: “عندما يتم تشخيص سرطان البنكرياس في وقت مبكر، يكون لدى المرضى فرصة أكبر للبقاء على قيد الحياة”، حسب ما ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية.

“من الممكن تشخيص المرضى عند زيارة الطبيب العام، لكن يجب أن يكون كل من المرضى والأطباء العامين على دراية بالأعراض المرتبطة بسرطان البنكرياس”، وفق لياو.

استشارية الأورام في مستشفى أدينبروك في كامبريدج، بيبا كوري، قالت: “إدراك الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس أمر بالغ الأهمية إذا أردنا تشخيص المرضى في وقت مبكر وتحسين البقاء على قيد الحياة من المرض”.

المزيد من الأعراض

كانت هناك قائمة طويلة من الأعراض الأخرى التي تم تحديدها أيضا في الدراسة العام الماضي، من بينها:

مشاكل في البلع

إسهال

تغير في عادات الأمعاء

التقيؤ

عسر الهضم

كتلة في البطن

وجع بطن

فقدان الوزن

إمساك

الدهون في البراز

انتفاخ البطن

غثيان

انتفاخ

حرقة في المعدة

حمى

التعب

فقدان الشهية

الحكة

ألم في الظهر

كيف يمكن تقليل مخاطر الإصابة؟

يمكن للناس تقليل فرص الإصابة بالسرطان، عن طريق:

تقليل اللحوم الحمراء والمعالجة

الحفاظ على وزن صحي

عدم التدخين

تقليل شرب الكحول

يشار إلى أنه من المرجح أن يكون من تزيد أعمارهم عن 75 عاما أكثر عرضة لسرطان البنكرياس، وهو غير شائع للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما، حسب ما ذكرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.