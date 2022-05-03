علان: تباين أسعار الألبسة يعود إلى الجودة

قال نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علان، الثلاثاء، إن قطاع الألبسة والأحذية شهد نشاطا ملموسا خلال عيد الفطر.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أن الموسم لبى طموح معظم تجار الأقمشة والأحذية.

وأشار إلى أن الموسم التجاري للقطاع لا يقتصر على عيد الفطر المبارك وإنما عيد الأضحى والعودة للمدارس وموسم الصيف.

ولم يذكر علان أرقاما عن حجم الإقبال خلال العيد، مشيرا إلى أن النقابة ستعلن لاحقا عن مقارنة تتعلق بالإقبال بين عامي 2022 و2021.

” كانت التوجيهات لقطاعنا أن ينعكس تخفيض الرسوم الجمركية على أرض الواقع” وفق علان الذي أكد أن تباين أسعار الألبسة يعود إلى الجودة.

وجدد علان دعوته إلى المساوة بين التجارة التقليدية والإلكترونية من حيث النسب الجمركية. المملكة