علان نقيبا لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية

عمان– فاز سلطان علان بمنصب نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية بالانتخابات التي جرت مساء أمس الأربعاء، في مقر غرفة تجارة الأردن، بمشاركة 815 من أصل 922 تاجرا يحق لهم التصويت.

وحصل علان الذي ترأس كتلة “النقابة للجميع”، والعضو كذلك بمجلس أدارة غرفة تجارة عمان، على 440 صوتا، مقابل 333 صوتا لمنافسة منير ديه والذي ترأس كتلة “نبض التاجر”.

وفاز بعضوية مقاعد الهيئة الادارية للنقابة، شاهر حمدان ومحمد الحلو ونزير النتشة وهشام الكحلوت وفارس ضراغمة ويوسف زغلول ومحمود الباش ويوسف عتمه ومحمد ابو ذان ووسام السعيد وفراس الحمصي وامجد صلاح، علما بان الدورة الجديدة تمتد حتى عام 2024.

وتضم الهيئة الادارية للنقابة 13 عضوا بما فيهم الرئيس، وتتوزع العضوية على 5 يمثلون الألبسة، و4 عن قطاع الأقمشة، و3 عن قطاع الأحذية.

وتمثل نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية التي تأسست عام 1978، نحو 12 الف منشأة موزعة على عموم محافظات المملكة، غالبيتها بالعاصمة عمان.

وحسب معطيات احصائية للنقابة، بلغت مستوردات المملكة من الألبسة والاحذية خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي 120 مليون دينار، غالبيتها من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغل 57 الف عامل، غالبيتهم من الأردنيين، أكثر من 11 ألف منشأة تعمل بمختلف مناطق المملكة.

ويوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل المملكة.-(بترا)