علاوة الصحفيين في الإعلام الرسمي من 135 الى 175 %

عمان – أعلنت نقابة الصحفيين، نسب الزيادة على العلاوة المخصصة لأعضاء الهيئة العامة العاملين في الإعلام الرسمي ممن يتقاضونها حاليا، وأن العمل جار على شمول عدد من الزملاء غير المستفيدين من العلاوة أصلا.

وقالت النقابة في بيان صدر عنها اليوم الخميس، إن الحد الأدنى للعلاوة سيكون 135 بالمئة لجميع الأعضاء للسنة المالية 2020، فيما سيكون الانتقال إلى المسار المهني وتطبيقه اعتبارا من بداية العام 2021، والذي سيتضمن نسب علاوة أعلى.

وأوضح البيان أن العلاوة التي ستصرف في العام 2020 ستكون تحت مسمى (المسار العادي) فيما في العام 2021 ستكون تحت مسمى (المسار المهني).

وبحسب البيان فانه وفقا للمسار المهني، ستكون علاوة الزميلات والزملاء في الفئات السادسة والخامسة 145 بالمئة، والرابعة والثالثة 155 بالمئة، والثانية والأولى 165 بالمئة، والخاصة 175 بالمئة، مؤكدا أن عملية تسكين علاوة الزميلات والزملاء حسب الفئة ستكون في بداية العام 2021.

وأكدت النقابة أن “المسار المهني” لكل النقابات المهنية سيُطبق في العام 2021، وأن النقابة ستعمل مع الجهات ذات الصلة على وضع مسار مهني للعاملين في الإعلام الرسمي، بعد أن تتسلم الإطار العام للمسار الذي ينوي ديوان الخدمة المدنية وضعه في وقت قريب، وتعميمه على جميع النقابات المهنية.

وكانت نقابة الصحفيين انخرطت ومنذ بداية دورة مجلسها الحالي بالعمل على رفع نسبة العلاوة لأعضاء الهيئة العامة العاملين في القطاع العام، ومثلها النقيب الزميل راكان السعايدة في لجنة مجلس النقباء الخاصة بنظام الخدمة المدنية وتعليمات العلاوات، ونائب النقيب الزميل ينال البرماوي في اللجنة الفنية التي شكلها مجلس النقباء لدراسة العلاوات الفنية وتعديل نظام الخدمة المدنية منذ بداية عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز.

وأكدت أنها معنية بالعمل على المزيد من التحسينات على مداخيل الزميلات والزملاء في الإعلام الرسمي لإنصافهم.

وثمنت النقابة استجابة الحكومة وتعاونها في تسهيل الحصول على علاوة الزملاء في الإعلام الرسمي، والتعاون الكبير الذي أبداه ديوان الخدمة المدنية في اتمام الاجراءات بصورة إيجابية حتى وصلت الأمور إلى نهايتها.(بترا)