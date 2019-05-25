حياتناصحة وأسرة

علماء: الشوارب تحد من خطر الإصابة بسرطان الشفة

منذ 4 ساعات

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الغد- اكتشف علماء من الولايات المتحدة الأميركية العلاقة بين إطلاق الشاربين وأثره على فرص الإصابة بمرض السرطان.

وذكرت صحيفة “Medicalxpress”، أن أخصائيين من جامعة كانساس الأميركية فحصوا 200 رجل، ممن شخص لهم الأطباء الإصابة بحالة ما قبل السرطانية تعرف باسم التقرن الشعاعي. وهي عبارة عن بقعة متقشرة في الجلد يمكن أن تتطور إلى تحرشف سرطاني.

ووجد الباحثون أن الرجال الذين يطلقون شواربهم، بسماكة لا تقل عن 9 ميللميترات لفترة طويلة، انخفض لديهم خطر الإصابة بسرطان الشفة السفلى بنسبة 16% مقارنة ببقية الرجال المشاركين بالفحص.

كما أخذ العلماء بعين الاعتبار، مسبقا، عوامل خطر أخرى يمكن أن تؤدي للسرطان كالتدخين أو الشيخوخة.

وأكد الخبراء الأمريكيون أن الرجال من دون شوارب يمكنهم التقليل من خطر الإصابة بالسرطان باستخدام الواقيات الشمسية. (روسيا اليوم)

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