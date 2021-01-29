علماء: نقص فيتامين K يمكن أن يتسبب بموت مصابي كورونا

عمان- أظهرت دراسة بحثية طبية أن نقص فيتامين “ك” يمكن أن يتسبب بمضاعفات تصل لدرجة الموت لدى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.

ووفق ما نقلت وكالة سبوتنيك اليوم الجمعة، أكد فريق من العلماء من هولندا وبلجيكا الأهمية المزدوجة لهذا الفيتامين خلال الإصابة بفيروس كورونا، مشيرين الى أن فيتامين “ك” مسؤول عن نشاط بروتين MGP، الذي يحمي الألياف المرنة من التلف، ويعتقد الخبراء أن نقص الفيتامين أحد العوامل المهمة لتلف الرئة الشديد بسبب “كوفيد- 19”.

واشاروا إلى ان المغذيات تنشط البروتين “اس”، الذي يتم تصنيعه في الخلايا المبطنة للسطح الداخلي للأوعية الدموية، ويثبط نظام تخثر الدم، بينما يؤدي نقص فيتامين “ك” إلى تلف الأوعية الدموية وتشكيل الخثار، مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وموت مفاجئ.

وقام الخبراء الذين تمت مقابلتهم من قبل المنشور بتقييم نتائج العلماء واعترفوا بأن فيتامين “ك” قد يلعب دورا مهما في محاربة “كوفيد 19”.

وللحفاظ على القاعدة المطلوبة للجسم من هذه المادة، نصحوا بتناول المزيد من الخضار الخضراء، وكذلك الأجبان الدهنية والحليب والزبدة .(بترا)