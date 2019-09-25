علماء يابانيون يكشفون الخلايا المسؤولة عن نسيان الأحلام

طوكيو– قال باحثون في جامعة ناغويا اليابانية انهم اكتشفوا الخلايا العصبية التي تُزيل الذكريات خلال النوم الخفيف عندما يستريح الجسم ويبقى الدماغ نشيطاً.

وجاء في دراسة نشرتها الجامعة أن الأحلام خلال فترة النوم الخفيف والتي تسمى حركة العين السريعة “نوم الريم” وتسبق الاستيقاظ، يتم نسيانها بسرعة ويعود السبب جزئياً إلى هذه الخلايا العصبية أما النوم العميق الذي يستريح خلاله الدماغ فيحدث في بداية دورة النوم يتبعه تناوب بين نوم الريم والنوم العميق وخلال تلك العملية يتم فرز الذكريات وتسويتها.

ويوجد عدد محدود من هذه الخلايا العصبية في منطقة ما تحت المهاد في المخ والتي تساعد على تنظيم النوم والشهية والرغبة الجنسية وحرارة الجسم. وأجرى الباحثون تجارب بتثبيط وتنشيط الخلايا العصبية للفئران بشكل مصطنع ما جعلها تتذكر أشياء جديدة وأماكن غير سارة.

وتوصلت التجربة إلى أنه عندما تصبح هذه الخلايا العصبية نشيطة خلال النوم الخفيف فإن نشاط القرين في الدماغ، والذي يُعتبر مركزيا للذاكرة، يتم كبحه والقضاء على الذكريات.(بترا)