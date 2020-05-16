علماء يحذرون من المخاطر المركبة للأوبئة وتغير المناخ

فرح عطيات

عمان – كشفت دراسة علمية حديثة عن ” تقاطع أزمة وباء كورونا مع آثار تغير المناخ، التي ستشهدها الأردن ودول العالم في أن واحد خلال الفترات المقبلة، مثل تزايد وتيرة العواصف وحرائق الغابات، وموجات الحرارة والجفاف، ما سيؤدي الى تفاقم الأزمة الاقتصادية”.

ودعت نتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة نيتشر العلمية اليوم، “الحكومات في جميع أنحاء العالم على تطوير سياسات عادلة وبسرعة للاستعداد لهذه المخاطر المركبة المتوقعة وتطوير استراتيجية طويلة المدى للتأهب للوباء”.

وحذرت الدراسة، التي أعدها ١٢ عالما من أنحاء العالم، من أن “البلدان ستكون على الخطوط الأمامية في تعرضها للتأثيرات المناخية، والمعرضة لخطر الانتشار السريع للفيروسات، التي قد تحتاج إلى مساعدة مالية للحفاظ على سلامة سكانها”.

وجاء في الدراسة، التي حصلت “الغد” على نسخة منها، الى أن “التعاون والحوكمة القوية العالمية مع وجود نهج يركز على حقوق الإنسان، ومدعوم بأطر قانونية ومؤسسية مناسبة، يعد شرطا أساسي لمواجهة هذه التحديات المتعددة الأبعاد والمتداخلة بنجاح وضمن حلول متكاملة”.

وستشكل جائحة كوفيد-١٩، اختبارًا غير مسبوق لقدرة الحكومات على إدارة المخاطر المركبة، حيث يعطل تغير المناخ الاستجابة لتفشي الوباء حول العالم، وفق الدراسة الصادرة باللغة الإنجليزية.

وألقت حالة الطوارئ لكوفيد-١٩بظلالها على حسابات الجمهور فيما يتعلق بأزمة المناخ؛ فلا يزال انتشار المرض يتزايد في معظم الأماكن، مع وجود أكثر من ثلاثة ملايين حالة مؤكدة في ١٨٥ دولة، في وقت صدور هذه الدراسة.

وأظهرت نتائجها، بأن “تفشي الوباء في كل مناحي الحياة اليومية، والأنظمة الصحيةـ والاقتصادات غير مسبوق، وستستمر إجراءات التصدي له بعد فترة طويلة من انحسار الموجة الأولى من العدوى وتطوير لقاح”. ومع استمرار تفشي المرض، ستحتاج الحكومات الى تطوير وتعديل السياسات التي لا تعالج الوباء نفسه فحسب، بل تلك التي تواجه التصادمات والتقاطعات المحتملة مع الأزمات الإقليمية أو العالمية الأخرى.

ويشكل ذلك تحديًا سياسيًا هائلًا، في الوقت الذي سيتم فيه الحفاظ على الأهداف المناخية واحتواء الوباء، حيث ستواجه الدول العديد من الأزمات لدى تكيفها مع المناخ، والتي تتطلب استجابة فورية، ومن الناحية المثالية، الاستعداد المسبق لها.

وبعد أشهر قليلة فقط من بدء جائحة كوفيد-١٩، اصطدمت العديد من المخاطر المناخية مع تفشي المرض نفسه، أو عملت على تعريض عمل الصحة العامة للخطر، في حين أن الطبيعة المحددة للتهديدات ستتغير خلال الفصول والمناطق، فإن المشكلة العامة هي عالمية ويجب اعتبارها إشارة واقعية لما ينتظرنا في المستقبل في جميع أنحاء العالم، وفق معدو الدراسة.

تعتبر العواصف والفيضانات والجفاف من بين أكثر المصادر التي تدفع الناس للتشرد والهجرة، والأكثر اضطرابًا في ظل هذه الأزمة الصحية.

علاوة على ذلك، قد يكون هذا العام الأكثر سخونة على الإطلاق، اذ قد يؤدي تصاعد درجات الحرارة إلى ارتفاع معدل الوفيات وانتشار الامراض بشكل خاص، ومن المحتمل أن تعطل إمدادات الطاقة، والمستشفيات وخدمات الطوارئ، خاصة في المدن، تبعا لما ورد في الدراسة ذاتها.

ومن المحتمل أن يؤثر ذلك بشدة على الأشخاص المعرضين بالفعل لخطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة، بما في ذلك كبار السن، والذين يعيشون تحت خط فقر، خاصة أولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة شراء مكيفات للهواء، وممن يعانون من ظروف صحية موجودة مسبقًا.

على نطاق أوسع، وكما ورد في النتائج، يقود مزيج الضغوطات المناخية والجيوسياسية الى الهجرة القسرية، كما أن النازحين، مثل أولئك الذين يقيمون في مخيمات اللاجئين، معرضون بشكل فريد لخطر تفشي كوفيد-١٩ بسبب الظروف المعيشية التي لا تتوافق مع التباعد الاجتماعي، ونقص الوصول إلى الفحص أو الرعاية الصحيةـ ويزيد إغلاق الحدود من تفاقم هذه التحديات.

في ظل هذه الأزمة يجب على الحكومات والوكالات الصحية وخبراء الأمراض اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة كوفيد-١٩، ولكن يجب أيضًا معالجة الكوارث الحتمية المتعلقة بالمناخ للمساعدة في تقليل الخسائر في الأرواح. من المرجح أن تجد وكالات الاستجابة للطوارئ نفسها مضطرة للتعامل مع أزمات متعددة في وقت واحد مثل نقص الموارد، الاستجابة لحالات الطقس المتطرفة، والكوارث ذات الصلة بالمناخ وغيرها، مما يضعهم تحت ضغط غير مسبوق، فالتنسيق مطلوب على كافة المستويات الحكومية لمنع التضارب المحتمل بين العمل الاستراتيجي الذي تقوم فيه الوكالات والقطاعات، بحسب الدراسة.

بالإضافة إلى خطط الاستجابات الطارئة، أكد معدو الدراسة الى أن “هناك حاجة إلى تدابير سياسية تضمن استمرارية الخدمات الأساسية، اذ سيكون ضمان استمرارية الامدادات الكهربائية والمياه وغيرها من الخدمات، أمرًا بالغ الأهمية للحد من الخسائر في الأرواح أثناء موجات الحر وحرائق الغابات والأعاصير، لذلك يجب على الدول الغنية تقديم دعم مالي للحفاظ على هذه الخدمات الأساسية على المدى القريب والاستثمار في البنية التحتية المقاومة للمناخ لإدارة المخاطر على المدى الطويل”.

كما ستحتاج البلدان، بحسبهم، إلى وضع خطط تأهب تفصيلية للمخاطر المركبة، مع مراعاة الاختلافات الإقليمية في قابلية الدول التأثر بالمناخ، الى جانب تقوية النظم الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي القائمة، وتتبع مسار تفشي الأوبئة”.

وفي جميع الحالات، يجب على الحكومات والمؤسسات المختلفة التي تستجيب لـ كوفيد-١٩، وأزمة المناخ وتقاطعها أن تعترف بضرورة تكييف التدخلات والتوجيهات وفقًا لنقاط الضعف والاحتياجات والظروف الفريدة للسكان المتضررين.

وفيما يتعلق بالقدرة على التكيف مع المناخ، تواصل العديد من البلدان، معالجة الآثار المتفاقمة، وهذا يعني أنه لا يزال هناك القليل من التركيز على الاستعداد قبل وقوع الكوارث، الا أن تقديم المساعدة التقنية والتمويل الكافي، والالتزام بمبدأ السلالم المتحركة التلقائية للمساعدة في مواجهة الأزمات الحادة أمر حيوي، كما جاء في الدراسة.

بالإضافة إلى التغطية الصحية الشاملة وتدابير المرونة الاستباقية لمواجهة تغير المناخ، يمكن صياغة كل من التكيف مع الاحتباس الحراري والتأهب للوباء كجزء من الالتزام القانوني للبلدان بإعمال الحق في الصحة من خلال قوانينها وسياساتها وميزانياتها.

وبموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (١٩٦٦) ، على الدول أن تحترم وتحمي وتُعمل بالحق في الصحة، بما في ذلك اتخاذ خطوات للوقاية من الأمراض الوبائية.

وفي رأي واضعوا الدراسة فإن “هناك اعتراف متزايد بأن التصدي لتغير المناخ هو أحد مكونات إعمال الحق في الصحة، اذ تقر اتفاقية باريس بأنه عند اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة، ينبغي للبلدان أن تنظر في التزاماتها بشأن الحق في الصحة وتحترمها وتعززها”.

farah.alatiat@alghad.jo